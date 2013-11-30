مانور ایمنی و زلزله در نیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخر الدین زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این طرح را سنجش آمادگی مدارس برای بلایای احتمالی عنوان کرد.

وی با تاکید به واقع شدن استان بر روی گسل زلزله ادامه داد: این مهم ضرورت آمادگی برای زلزله احتمالی را دو چندان کرده است.

به گفته زاهد مقاوم سازی مدارس، ایجاد آمادگی در دانش آموزان و تربیت نیروهای امدادی می تواند در کنترل دامنه آسیب بلایا در مدارس تاثیر گذار باشد.

فرماندار نیر تاکید کرد: در قالب مانور ایمنی در زلزله سنجش آمادگی دانش آموزان و نیازهای مقاوم سازی مدارس صورت خواهد گرفت.