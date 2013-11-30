مهلت افتتاح حساب عمره تا ۱۶ آذر ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت افتتاح حساب عمره دانشگاهیان که پیش از این 10 آذر ماه اعلام شده بود تا 16 آذر ماه تمدید شد و دانشگاهیان عمره گزار تا تاریخ قید شده فرصت دارند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت در سراسر کشور نسبت به افتتاح حساب عمره اقدام نمایند.

در این مرحله تمامی پذیرفته شدگان اعم از اصلی یا ذخیره پس از نهایی کردن ثبت نام خود در سایت ستاد عمره می بایست به یکی از شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند و حساب کوتاه مدت عمره به نام خود افتتاح و مبلغ 7500000 ریال به ازای هر نفر واریز کنند.

قیمت نهایی عمره دانشگاهیان به زودی اعلام خواهد شد و بر اساس قیمت اعلام شده زائرین دانشگاهی اعم از اصلی و ذخیره باید تا30 آذر ماه نسبت به تکمیل موجودی سفر خود به همان حساب هایی که قبلا افتتاح کرده بودند، اقدام کنند.

لازم به ذکر است در صورت موافقت بانک برای پرداخت وام در سال جاری، از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.