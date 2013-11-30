حذف تحریم ها نباید فرصتی برای ورود کالاهای خارجی به کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدشکرالله زندوی صبح شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه هرمزگان اظهارداشت: در اواخر قرن بیستم، انقلاب در جهان رخ داد که بعضی ها آن را به زلزله تشبیه کردند اما امام راحل فرموند: انقلاب ما انفجار نور بود، اگرچه برای استکبار جهانی پدیداری یک انقلاب در منطقه خاورمیانه آن هم در ایرانی که آن را جزیره امن می دانستند و به ژاندارمی او در منطقه اذعان داشتند بسیار گران و غیرقابل تحمل بود اما از محتوای انقلاب و دایره و گستره آن غافل بودند.

حجت الاسلام زندوی ادامه داد: دشمنان احساس شان این بود که پس از اندکی این انقلاب ناب را از دست انقلابیون خارج و با بدست گرفتن قدرت توسط لیبرالها، ایران را به شکلی دیگر دراختیار آنان و در جهت آنها قدم برخواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه افزود: استکبار پس از یأس از لیبرالها و رویکرد جهانی به این انقلاب احساس خطر کرده و با همه توان انقلاب اسلامی را نشانه گرفتند. ابتدا اقوام و مذاهب مختلف ایران را تحریک و برخی از آنها را به جان این انقلاب انداختند.

زندوی همچنین افزود: پس از مدتی، صدام خون آشام با ارتشی مجهز بر علیه ایران شوراندند و هشت سال بدترین جنایت ها علیه ایران اسلامی و مردم کشورمان انجام داده و منابع هر دو کشور را در جنگی ویرانگر از بین بردند. اما در این مرحله هم با مقاومت جانانه مردم و رهبری های پیامبر گونه حضرت امام خمینی(ره) دشمن ناکام ماند. و این توطئه نه اولین بود و نه آخرین، بلکه دشمن به دنبال فرصت و بهانه ای بود تا به هر نحو ممکن ایران اسلامی را از صحنه خارج کند.

حجت الاسلام زندوی گفت: هر چه بیشتر از عمر انقلاب می گذرد بر ثبات و پایداری آن افزوده شده و برای جهانیان به عنوان الگویی مناسب درآمده است. این انقلاب سبب شکست ابهت پوشالی استکبار و رسوایی و نمایان شدن چهره نابکار دشمن در پشت حقوق بشر، آزدی و لیبرال دموکراسی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ابرازداشت: دشمن پس از نومیدی از جنگ هشت سال دفاع مقدس، دست به حربه دیگری زد و با بهانه قرار دادن دسترسی ایران به انرژی هسته ای، قدرت های دیگر را با خود همراه ساخت و این بار با چماق قانون و شورای امنیت بر ما یورشی ناجوانمردانه آورد و کشور ایران اسلامی را مورد تحریم همه جانبه قرار داد. این بار نیز احساس شان این بود که این فشارهای اقتصادی و تحریم ها که ره آورد آن گرانی، تورم و قحطی خواهد بود سبب می شود تا مردم در برابر نظام بایستند که این اشتباهی بس بزرگ بود.



وی ادامه داد: رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری و مقاومت و دلبستگی مردم ایران نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حضور پرشور و حماسی در 12 خرداد 92، دشمن را از ادامه روند تحریم ها و اثرگذاری آن مأیوس کرد و چاره را در آن دید تا به پای میز مذاکره برگردد و از تهدید و تحریم کمتر سخن بگوید.



این مقام مسئول تصریح کرد: توافق این نشست فرصتی بود برای زیاده خواهان جهانی و ملت ایران که از این فرصت برای شکستن تحریم ها و خنثی کردن تبلیغات مسموم دشمن علیه ملت ایران استفاده کنند که دولت تدبیر و امید با تدابیر آگاهانه و به کارگیری نیروهای توانمند در امر دیپلماسی و پیروی هوشمندانه از فرامین مقام معظم رهبری توانستند دشمن را مقهور خود سازند.



زندوی ادامه داد: اگر چه این توافق یک حرکت ابتدایی است اما استکبار هم خوب می داند که بازگشت به قبل به نفع او و منافع اش نیست و چاره ای جز ادامه روند توافق نامه تا رسیدن به توافق نهایی را ندارد. زیرا در مراحل مختلف مردم ایران و رهبر فرزانه آنها را آزموده و این را هم خوب می داند که مردم در سایه رهبری مقتدرانه، هرگز حاضر به تسلیم در برابر زیاده خواهی های آنان نخواهد شد بلکه با سختی ها ساخته واز تحریم ها به عنوان فرصتی برای جبران کاستی ها و ضعف ها استفاده کرده و همچنین فشارها را فرصتی برای خوداتکایی در عرصه های صنعتی و تکنولوژی می داند.



حجت الاسلام زندوی ادامه داد: اگر دشمنان از همان ابتدا با کشور ایران کنار آمده بودند تأسیسات هسته ای ایران تا این حد گسترش نمی یافت و تعداد سانتریفیوژها افزودن نمی گردید و همچنین درصد غنی سازی به این حد نمی رسید.مطمئنا دشمن به این نتیجه رسیده که جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است لذا حاضر شد تا با کشور ایران به مذاکره بنشیند لذا مسئولین امر باید به هوش باشند چه در این زمینه به توافق برسند یا نه. هرچند این پیروزی بزرگ از آن مردم ایران است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان تأکید کرد: حذف تحریم ها نباید فرصتی برای ورود کالاهای خارجی فراهم کند. چرا که این تحریم ها نشان داد خیلی از اقلامی که از خارج وارد می شد با یک برنامه ریزی صحیح در ایران قابل تأمین بود. لذا آستین ها را بالا بزنیم و فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حماسه اقتصادی تولید را در کشور نهادینه کنیم.