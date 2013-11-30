معرفی اعضای هیئت منصفه مطبوعات کرمان/ کسی حق ندارد رسانه ها را به دلیل انعکاس مشکلات محکوم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی توکلی در ظهر شنبه آیین معرفی اعضای هیات منصفه مطبوعات استان کرمان افزود: اعضای هیات منصفه مطبوعات باید منصفانه و عالمانه درباره پرونده های مربوطه اظهار نظر کنند و اگر قبل از دادگاه موضوع را بررسی کنند با آگاهی کامل می توانند نظر بهتری را ارایه کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: اعضای هیات منصفه مطبوعات بازوی دادگاه در کمک به تشخیص عنوان مجرمانه ای که در دادگاه برای یک مطبوعه یا رسانه مطرح شده، بشمار می رود.

وی بر برگزاری نشست های توجیهی برای این اعضا تاکید کرد و خاطرنشان کرد: قانون مطبوعات به منظور ایجاد نظم و انضباط در عملکرد و رفتار جامعه مطبوعاتی و رسانه ای تدوین شده است.



حجت الاسلام والمسلمین توکلی انعکاس و مشکلات و معضلات جامعه را یکی از وظایف رسانه های ذکر کرد و ادامه داد: هیچکس حق ندارد مطبوعات و رسانه ها را به دلیل انعکاس مشکلات و معضلات جامعه محکوم کند اما رسانه ها باید با رعایت چارچوب ها و مواضین در راستای انتقاد از مسوولان و انعکاس مشکلات اقدام کنند.



رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: انصاف بارزترین وضعیت روحی و شخصیت یک فرد است که بتواند در زندگی خود درباره هر اتفاق و موضوعی منصف باشد.



وی تاکید کرد: وقتی نشریه ای در جامعه منتشر می شود اعضای هیات منصفه درباره تخلف احتمالی آن باید به دور از حب و بغض ها و بر اساس عدالت نظر خود را ارایه کنند.



حجت الاسلام والمسلمین توکلی تصریح کرد: شخصیت و حرمت همه افراد جامعه باید حفظ شود.



در این آیین حکم اعضای هیات منصفه مطبوعات توسط رییس کل دادگستری به آنها اعطا شد.

