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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد

مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد

کرمانشاه - خبرگزای مهر: طی مراسمی از دانشجویان و دانش آموختگان سال تحصیلی 92-91 دانشگاه رازی کرمانشاه تجلیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی جاری از یازدهم تا سیزدهم آذر ماه در سالن شهید دکتر علیمحمدی دانشکده علوم واقع در باغ ابریشم برگزار می شود.

طبق برنامه اعلام شده در صبح دوشنبه 11 آذر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی تجلیل می شود.

همچنین سه شنبه 12 آذر صبح و بعد از ظهر به ترتیب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی کرمانشاه و اسلام آباد غرب مورد تقدیر قرار می گیرند.

تجلیل از دانشجویان دانشکده های علوم و شیمی صبح روز چهارشنبه و دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی بعد از ظهر چهار شنبه 13 آذر برگزار می شود.

گفتنی است ساعت برگزاری مراسم، صبح ها از ساعت 10 الی 11:30 و بعد از ظهرها از ساعت 15 الی 16:30 خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2185659

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