احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرجویان رشته بازیگری تئاتر حوزه هنری استان قم مراسم پایان دوره این فصل را با اجرای یک نمایش اجتماعی خانوادگی به اتمام می رسانند.

وی با بیان این که هدف از برگزاری این نمایش ایجاد رقابت در میان هنرجویان و بروز استعداد آن ها است، عنوان کرد: در این دوره از رشته بازیگری تئاتر 20 هنرجو حضور داشتند که به هشت گروه تقسیم می شوند و بخش هایی از زندگی یک زوج جوان را به نمایش می گذارند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان قم ابراز کرد: در این نمایش چهار داور حضور دارند و در پایان اجرای نمایش، 2 بازیگر زن و 2 بازیگر مرد برتر را انتخاب می کنند و از آن ها تقدیر نیز می شود.

به گفته سلیمانی مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان قم، زکیه بهبهانی، مهدی نیک روش و محمد رضا شاهمردی داوران مراسم نمایش پایان دوره بازیگری تئاتر می باشند.

وی با اشاره به مکان برگزاری این نمایش عنوان کرد: این نمایش 10 و 11 آذر ماه و با حضور هنرمندان در سالن چند منظوره حوزه هنری قم برگزار می شود.

