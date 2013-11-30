دومین پیروزی سرخوش مقابل حریفی از سوئد رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات اسنوکر آقایان،‌ بانوان و پیشکسوتان قهرمانی جهان که به میزبانی شهر داگاوپیلس کشور لتونی در جریان است،‌ امیر سرخوش، عضو تیم ملی اسنوکر کشورمان به مصاف بنیامین مک کابه از سوئد رفت و موفق شد با نتیجه 4 بر صفر از سد این حریف نیز بگذرد. وی در بازی بعد خود با کاسپر فیلیپیناک از لهستان مصاف خواهد داشت.

الناز مطهر دیگر ملی پوش کشورمان در این رقابت ها به مصاف ماریا بوشارسکا از اکراین رفت و با نتیجه 3 بر صفر بازی را واگذار کرد. در گروه پیشکسوتان نیز محمد علی آبادی فراهانی در نخستین دیدار خود به مصاف نیگل لازار از هندوستان رفت و با نتیجه 3 بر صفر بازی را واگذار کرد. علی بصیری،‌ دیگر نماینده کشورمان در این رقابت ها نیز در اولین دیدار خود که مقابل سلیم علی السویدی از عربستان سعودی بود با نتیجه 3 بر 2 شکست را پذیرفت و بازی را واگذار کرد.

درخشش واحدی مقابل نماینده جمهوری چک

سهیل واحدی،‌ با کسب برک 101 امتیازی مقابل حریفی از جمهوری چک مقتدرانه به پیروزی رسید. سهیل واحدی، در نخستین گام به مصاف توماس کوبیچک از جمهوری چک رفت و موفق شد با نتیجه 4 بر صفر و کسب برک 101 امتیازی این حریف را از پیش رو بردارد. قضاوت این دیدار را علی فیض الهی، داور اعزامی از کشورمان به این رقابت ها برعهده داشت. ارمغان حسنی دیگر ملی پوش کشورمان در این رقابت ها در دومین روز به مصاف کاتی هوودن از استرالیا رفت و با نتیجه 3 بر یک بازی را واگذار کرد.