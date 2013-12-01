به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، "فساد" که یک کمدی سیاه با بازی جیمز مک اووی در نقش یک پلیس کثیف و فاسد است، فصل بهار سال 2014 در آمریکای شمالی اکران میشود.
این فیلم که با اقتباس از یک رمان نوشته ایروین ولش رماننویس اسکاتلندی ساخته شده است، دومین فیلم پرفروش ردهبندی بزرگسالان در بریتانیا بود. این فیلم موفق شد در مراسم جوایز فیلم مستقل بریتانیا نیز در تمامی بخشهای اصلی نامزد دریافت جایزه شود.
جیمز مک اووی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول، جان اس برد برای بهترین کارگردانی، شرلی هندرسن برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن، ادی مارسن برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و همچنین خود فیلم نیز نامزد دریافت بهترین فرآیند تهیه شد.
کمپانی مگنولیا خط داستانی فیلم را چنین توصیف کرده است: مک اووی نقش کارآگاه بروس رابرتسون را بازی میکند؛ مردی که دائم در حال نقشه کشیدن است و البته انسان گریز هم هست که وقتش را با غرق شدن در مواد مخدر و الکل میگذراند و نقشههایی بیرحمانه را برای دوستان و همکارانش اجرا می کند. در حالیکه او کار بر روی پرونده قتل یک دانشجوی ژاپنی را آغاز کرده، احساس میکند که دیگر نمی تواند خود را با ثبات نگه دارد و بتدریج کنترلش بر واقعیت را از دست می دهد و دچار توهمات شدید میشود و سعی در نجات دادن زندگی اش میکند.
از بازیگران دیگر این فیلم میتوان به جیمی بل، ایموگن پوتس و جیم برودبنت اشاره کرد.
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