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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

حجت الاسلام خاتمی:

نمازخانه‌های مناسب برای دستگاه‌های اجرایی زنجان در نظر گرفته شود

نمازخانه‌های مناسب برای دستگاه‌های اجرایی زنجان در نظر گرفته شود

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در نظر گرفتن نمازخانه‌های مناسب برای دستگاه‌های اجرایی استان بسیار ضروری است، متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که مسئولان دستگاه‌ها تنها برای رفع تکلیف، فضایی نامناسب را به عنوان نمازخانه در نظر می‌گیرند و توجهی به آن نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی قبل از  ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه‌های آموزشی دبیران نماز دستگاه‌های اجرایی استان زنجان افزود: سه فاکتور امام جماعت، مکان برپایی و برگزار کنندگان نماز، در برپایی هرچه باشکوه‌تر نماز جماعت مؤثر هستند و کامل بودن هریک از این فاکتورها بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها، راه را نیمه‌تمام باقی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: ایجاد باور و اعتقاد به برپایی نماز در بین کارمندان، خود محرک اصلی برپایی نماز جماعت است و در این صورت دیگر نیازی به نظارت و کنترل‌های مکانیکی نیز نخواهد بود.

حجت‌الاسلام خاتمی افزود: باید متوجه این موضوع باشیم که ما مأمور به تلقین نماز به کارکنان نیستیم بلکه در این زمینه تکلیف دینی داریم و این مراحل باید با ملایمت صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مردم باید بدانند که سخت‌گیری‌های بی‌مورد در خصوص ائمه جماعات صحیح نیست چرا که اگر حتی یک صف از نمازگزاران، همچون ابوذر و سلمان باشند امام جماعت نیز همچون علی(ع) خواهد بود، پس نباید انتظار عصمت از امام جماعت داشت.

کد مطلب 2185664

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