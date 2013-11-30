به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی خاتمی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاههای آموزشی دبیران نماز دستگاههای اجرایی استان زنجان افزود: سه فاکتور امام جماعت، مکان برپایی و برگزار کنندگان نماز، در برپایی هرچه باشکوهتر نماز جماعت مؤثر هستند و کامل بودن هریک از این فاکتورها بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها، راه را نیمهتمام باقی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: ایجاد باور و اعتقاد به برپایی نماز در بین کارمندان، خود محرک اصلی برپایی نماز جماعت است و در این صورت دیگر نیازی به نظارت و کنترلهای مکانیکی نیز نخواهد بود.
حجتالاسلام خاتمی افزود: باید متوجه این موضوع باشیم که ما مأمور به تلقین نماز به کارکنان نیستیم بلکه در این زمینه تکلیف دینی داریم و این مراحل باید با ملایمت صورت گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مردم باید بدانند که سختگیریهای بیمورد در خصوص ائمه جماعات صحیح نیست چرا که اگر حتی یک صف از نمازگزاران، همچون ابوذر و سلمان باشند امام جماعت نیز همچون علی(ع) خواهد بود، پس نباید انتظار عصمت از امام جماعت داشت.
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