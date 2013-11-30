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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

طباطبایی مطرح کرد:

هزینه اسناد خسارت متفرقه در گیلان با سامانه محب بانک ملت پرداخت می شود

هزینه اسناد خسارت متفرقه در گیلان با سامانه محب بانک ملت پرداخت می شود

رشت - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی بیمه سلامت گیلان از پرداخت هزینه اسناد خسارت متفرقه ازطریق سامانه مدیریت حساب های بانکی (محب) بانک ملت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی طبایی ظهر شنبه در جلسه بیمه سلامت استان افزود:  پرداخت هزینه اسناد خسارت متفرقه استان به صورت متمرکز از طریق سامانه محب بانک ملت پرداخت خواهد شد.

وی اظهارداشت: این طرح هم اکنون در سطح مرکز استان و سه اداره شهرستانی آستارا، تالش و لاهیجان راه اندازی و بزودی در شهرستان های رودسر، لنگرود، آستانه اشرفیه، فومن، رودبار و صومعه سرا  نیز اجرایی می شود.

معاون پشتیبانی بیمه سلامت گیلان در ادامه  مزایای بکارگیری این سامانه اختصاصی را صرفه جویی دروقت وکاهش مراجعه بیمه شده به اداره کل، عدم صدورچک خسارت متفرقه (سالانه 10هزارفقره)، جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی ازچک های صادره، افزایش دقت درفرآیندپرداخت هزینه های درمانی خسارت متفرقه اعلام کرد.

کد مطلب 2185666

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