رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیم امداد و نجات هوایی استان روز گذشته همزمان با اعلام نیاز از طرف ستاد مرکزی به منظور کمک و ارایه خدمات لازم به این بوشهر اعزام و در حال حاضر در این منطقه حضور دارد.

وی با بیان اینکه تمامی نیروها و تیم های عملیاتی این سازمان در آماده باش کامل هستند ادامه داد: در صورت هر گونه اعلام نیاز در راستای کمک به آسیب دیدگان این جمعیت آمادگی دارد تا در اعزام نیرو و یا اقلام مورد نیاز از قیبل دارو، چادر و یا سایر کالاهای اساسی به کمک حادثه دیدگان بشتابد.

راشکی اظهار داشت: ماموریت تیم امداد و نجات هوایی سیستان و بلوچستان تا زمان نیاز به امداد رسانی در این منطقه ادامه خواهد داشت.