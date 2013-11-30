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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

در راستای امداد رسانی/

هلال احمر سیستان و بلوچستان به کمک زلزله‌زدگان بوشهری شتافت

هلال احمر سیستان و بلوچستان به کمک زلزله‌زدگان بوشهری شتافت

زاهدان- خبرگزاری مهر: رییس جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: به منظور امداد رسانی به زلزله زدگان بوشهری تیم امداد و نجات هوایی استان به این منطقه اعزام شد.

رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیم امداد و نجات هوایی استان روز گذشته همزمان با اعلام نیاز از طرف ستاد مرکزی به منظور کمک و ارایه خدمات لازم به این بوشهر اعزام و در حال حاضر در این منطقه حضور دارد.

وی با بیان اینکه تمامی نیروها و تیم های عملیاتی این سازمان در آماده باش کامل هستند ادامه داد: در صورت هر گونه اعلام نیاز در راستای کمک به آسیب دیدگان این جمعیت آمادگی دارد تا در اعزام نیرو و یا اقلام مورد نیاز از قیبل دارو، چادر و یا سایر کالاهای اساسی به کمک حادثه دیدگان بشتابد.

راشکی اظهار داشت: ماموریت تیم امداد و نجات هوایی سیستان و بلوچستان تا زمان نیاز به امداد رسانی در این منطقه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2185669

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