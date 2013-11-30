یادواره 138 شهید هنرمند مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی کنگره شهیدان افزود: در راستای برگزاری کنگرة ده هزار شهید مازندران اولین یادوارة شهدای هنرمند و تبلیغات دوران دفاع مقدس مازندران بیستم اذرماه در ساری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام این خبر اظهار داشت: یادوارة شهدای هنرمند،تبلیغات و فرهنگی دفاع مقدس در مازندران برای نخستین بار برگزار می شود.

حجت الاسلام ایراهیمی، دیدار با خانواده های شهدای هنرمند به منظور تکریم خانوادة آن عزیزان همزمان با برگزاری جلسات ستادی و نیز جمع آوری آثار شهیدان نظیر خاطرات، عکس ،دست نوشته و وصیت نامه در جهت به دست آوردن مستندات شهدا، از اقدامات موثر ستاد یادواره بیان کرد.

وی افزود: براساس اطلاعات و آثاری که از بسیج هنرمندان و ستاد کنگرة ده هزار شهید سپاه استان دریافت نمودیم بالغ بر 138 هنرمند شهید در حوزه های عکاسی، کارگردانی، فیلم سازی، تئاتر، خوشنویسی ،تبلیغات و... در مناطق و شهر های مازندران شناسایی کردیم که این ستاد با انجام برنامه هایی برآن شد تا پس از جمع آوری مستندات شهدای گرانقدر ، اقدام به چاپ دو عنوان کتاب در این زمینه کند که در روز یادواره رونمایی می شود.

وی برپایی نمایشگاه آثار شهدای هنرمند ، ساخت و پخش مستندات شهدا،کلیپ و... را از دیگر فعالیتهای ستاد یادواره برشمرد.

ابراهیمی گفت: یادواره شهدای هنرمند و تبلیغات مازندرن برای نخستین بار در استان با همکاری مشترک معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه کربلای مازندران، سازمان بسیج هنرمندان استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، حوزه هنری مازندران و دیگر دستگاه های فرهنگی و هنری برگزار می شود.سردا آسودی معاون فرهنگی سپاه کشور سخنران این یادواره خواهد بود.