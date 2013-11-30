رئیس سازمان لیگ والیبال جانبازان و معلولان کشور پیش از ظهر شنبه و در حاشیه برگزاری آخرین رقابت والیبال جانبازان و معلولان لیگ دسته یک کشور در شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با برتری تیم مخابرات خراسان رضوی پایان یافته و به همراه تیم های فیروز قزوین و شاهرود میزبان مسابقات جواز حضور در رقابت های مرحله بعد را کسب کردند.

خضرالله ترابی افزود: اولین بازی صبح امروز بین تیم های مخابرات خراسان رضوی و هیئت جانبازان و معلولان قم برگزار شد که با نتیجه سه بر صفر به نفع مخابرات خراسان رضوی پایان یافت.

وی اعلام کرد: در بازی دوم نیز تیم هیئت جانبازان و معلولان شاهرود میزبان مسابقات، با نتیجه سه بر صفر از سد تیم شهرداری ارداق قزوین گذشت.

رئیس سازمان لیگ والیبال جانبازان و معلولان کشور با اشاره به نتیجه سه بر یک بازی سوم اظهار داشت: در بازی سوم نیز تیم فیروز قزوین با نتیجه سه بر یک مغلوب حریف خود تیم دلفین غرب همدان شد.

ترابی با اشاره به راه یابی سه تیم اول گروه به دور بعدی مسابقات بیان داشت: تیم های مخابرات خراسان رضوی، فیروز قزوین و هیئت جانبازان و معلولان شاهرود میزبان مسابقات به ترتیب با کسب عناوین اول تا سوم موفق به راه یابی به مرحله بعد لیگ دسته یک شدند.

وی با بیان اینکه سه تیم اول این گروه به همراه تیم های برتر گروه های یک و دو و یک تیم دیگر به انتخاب سازمان لیگ برگزار کننده بازی های دور بعد هستند خاطرنشان کرد: مسابقات این تیم ها در دو گروه پنج تیمی ادامه یافته و در نهایت از هر گروه دو تیم صعود و در مرحله فینال باهم به رقابت می پردازند و دو تیم اول و دوم لیگ دسته اول به سوپر لیگ والیبال نشسته کشور صعود می کند.

مسابقات گروه سوم والیبال جانبازان و معلولین لیگ دسته یک قهرمانی باشگاه های با حضور شش تیم منتخب باشگاه های کشور به میزبانی شاهرود برگزار شد.

در این مسابقات تیم های هیئت جانبازان و معلولان شاهرود و قم، مخابرات خراسان رضوی، دلفین غرب همدان و دو تیم شهرداری ارداق و فیروز از استان قزوین از هفتم آذرماه طی سه روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.