کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله با برگزاری رقابت های فوتسال در سطح باشگاه های استان قم رونق بسیار خوبی به این رشته ورزشی داده می شود و یکی از مزیت های برگزاری مسابقات لیگ این است که استعدادهای این رشته شناسایی می شوند.
وی ادامه داد: امسال نیز رقابت های لیگ فوتسال در سطح باشگاههای قم در دسته های مختلف و البته در ردههای سنی گوناگون به انجام می رسد و در پایان هر رده لیگ، تیم قهرمان به عنوان نماینده قم به رقابت های لیگ فوتسال باشگاه های کشور معرفی خواهد شد.
رئیس هیئت فوتبال استان قم در ادامه با اشاره به تعداد تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابت ها، افزود: در فصل جدید مسابقات لیگ فوتسال باشگاههای استان قم 12 تیم مدعی و آماده برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی در ادامه با اشاره به نام تیم های حاضر در فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال قهرمانی باشگاه های استان قم، یاد آور شد: رقابت های تیم های شرکت کننده در این مسابقات به صورت دورهای و البته به شکل تک بازی برگزار خواهد شد در حالی که تیمهای فوتسال صدراسیستم، پارسا، شهید رئیس کرمی، آرش، آبادگران، آهن آلات عمار یاسر، شهرداری دستجرد، آرمان، تائو، امید، ذاکر و فرید با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
برنامه فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های استان قم:
سه شنبه 12 آذرماه:
صدراسیستم - پارسا (ساعت 15)
شهید رئیس کرمی – آرش ( ساعت 16:30)
آبادگران – آهن آلات عماریاسر (ساعت 18)
چهارشنبه 13 آذر ماه:
شهرداری دستجرد - آرمان (ساعت 15)
تائو – امید (ساعت 16:30)
ذاکر – فرید (ساعت 18)
