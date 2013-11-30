صنعت سرگرمی بخشی از دیپلماسی آمریکاست/ انتقاد از استفاده زیاد از اسلحه در هالیوود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اوباما گفت: "باورتان بشود یا خیر صنعت سرگرمی بخشی از دیپلماسی آمریکایی ماست. بخشی از چیزی است که ما را استثنایی می‌کند."

گفته اوباما یادآور نمایش‌هایی مانند "حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید"، "نمایش مری تیلور" و "خانواده مدرن" و آثار دیگری است که میراث قابل توجهی برای هالیوود خواهند بود اما با تمام این‌ها مسئولیت‌هایی نیز به وجود می‌آورد.

رییس جمهوری آمریکا در این دیدار به طور ضمنی به این مساله اشاره کرد که در نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی خشونت با اسلحه بیش از حد است. وی گفت: جوانان سراسر دنیا با کسانی ارتباط برقرار و وابستگی پیدا می‌کنند که شبیه خودشان نیستند و شاید حتی در ابتدا از آن‌ها می ترسیدند. این میراث قابل توجهی است اما مسئولیت بزرگی نیز هست. وقتی که بحث بر سر مسائلی مانند خشونت با اسلحه پیش می آید باید با اطمینان بدانیم که به آن‌ها افتخار نمی کنیم چون این داستان ها بینش و زندگی آینده کودکانمان را می سازند.

اوباما اضافه کرد که نخست وزیر جو بایدن باید با رهبران هالیوود ملاقات و درباره نقش صنعت سرگرمی در سالم نگه داشتن کودکان صحبت کند. به گفته او این صحبت ها باید ادامه پیدا کنند. او گفت داستان‌هایی که ما می‌گوییم اهمیت دارند، با این حال نباید هیچ وقت از وابستگی مان به آزادی بیان عقایدمان به شکلی تمام و کمال فاصله بگیریم.

علاوه بر کارمندان استودیوی دریم وورکز انیمیشن، جفری کتزنبرگ مدیر عامل کمپانی و همچنین چندین عضو رسانه‌ها و مدیران اجرایی استودیوهای فیلمسازی دیگر نیز در این مراسم شرکت داشتند.

اوباما، کتزنبرگ را یک افسانه خواند که حس خودآگاهی خوبی نیز دارد و اضافه کرد: من امروز اینجا آمدم چون این یکی از موتورهای صنعتی آمریکاست، نه فقط دریم وورکز بلکه مجموعه تمامی کمپانی‌هایی که نسل اخیر با نام آن‌ها بزرگ شده اند مانند دیسنی و وارنر و یونیورسال و دیگر کمپانی‌ها. زمانی که درباره اش فکر می کنید می بینید که صنعت سرگرمی برای این بخش از کشور مانند اقتصاد برای نیویورک، صنعت ماشین برای غرب مرکزی و تکنولوژی برای کالیفرنیای شمالی است. صنعت سرگرمی بخشی از این کشور است.

سخنرانی اوباما که از وب‌سایت رسمی کاخ سفید نیز پخش شد، بخشی از سفر دو روزه او به کالیفرنیای جنوبی را رقم زد که شامل شرکت در دو برنامه دیگر نیز می‌شد.