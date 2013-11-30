به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن ترابی فرد ظهر امروز در مراسم پاسداشت شهید مدرس که در حسینیه فاطمیون روستای سرابه از توابع شهرستان اردستان برگزار شد با بیان اینکه نفش شهید مدرس در تاریخ کشور ایران برجسته است، اظهار داشت: نقش این شهید بزرگوار در زمانی که جریان نهضت مشروطه، دین و دنیا، تجدد و تدین و گرایش اسلام و دلباختگی به غرب روبرو هم قرار گرفتند و تفکر سکولار بریده از دین در عرصه سیاست بروز یافت و مشروطه را به انزوا کشاند بسیار پر رنگ بوده است.

وی با بیان اینکه شهید مدرس تنها میدان دار دفاع از حضور دین در عرصه سیاست در زمان مشروطه بوده است، بیان داشت: این شهید بزرگوار در زمانی که بسیاری از روشنفکران دلباخته غرب شده بودند و از تمام توان و ظرفیت خود برای حذف دین از عرصه سیاست استفاده می‌کردند و سیاست را در خور متجددین تربیت یافته در آغوش غرب تعریف می‌کردند نشان داد که سیاستمدار راستین، فقیه و دین باوری است دل به خدای سبحان دوخته است.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شهید مدرس که چهره‌‌ی هوشمند سیاسی بوده است در زمان مشروطه خدای سبحان را مد نظر قرار داده و نسبت به قدرت‌های پوشالی دنیوی بی اعتنا بوده و قدرت روحانیت را در مقابل رضا خان به نمایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه شهید مدرس الگوی ماندگار در تاریخ سیاسی ایران است، بیان داشت: این شهید بزرگوار علاوه بر تاثیرگذاری در فضای سیاسی کشور در زمان مشروطه با اقدامی تاثیرگذار دینداری و دین باوری را در راس امور خود قرار داد و خود را به عنوان الگوی ماندگار در تاریخ سیاسی ایران معرفی کرد.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد به تاثیرات اسلام شناسی در وضعیت کنونی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر تیم هسته‌ای کشور با تمام قدرت‌های بزرگ جهان در دستیابی به دانش هسته‌ای و حقوق ملی پیروز شد و امروز برخلاف برخی از مخالفت‌های سیاسی و نظامی رئیس جمهور آمریکا مراکز هسته‌ای ایران فعالیت می‌کند به این دلیل است که مدیریت کشور در دست اسلام ‌شناسی است که با تکیه بر مردم این کار را انجام می‌دهد و این سیاست همان سیاست شهید مدرس است.

وی با بیان اینکه شهید مدرس معلم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است، افزود: آرزو داریم تمام نمایندگان مردم با الهام گرفتن از این اسلام شناس بصیر و سیاستمدار دین باور در راه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تمام توان خود را بکار گیرند.

