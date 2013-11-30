خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: 6 سال پس از درگذشت، قیصر امینپور، شاعر نامدار ادبیات انقلاب اسلامی، بحث بر سر ساختار و شکل مزار این شاعر پرآوازه ایرانی کماکان ادامه داشته و در تازهترین اظهار نظر صورت گرفته در اینباره محمد شریفی، مدیر مركز آفرینشهای حوزه هنری استان خوزستان اعلام کرده است برای تغییر سنگ مزار زندهیاد قیصر امینپور از شكل مدور، منتظر اعلام موافقت اداره ارشاد گتوند و خانواده امینپور هستیم.
به گفته وی، سنگ مزار مرحوم امینپور به صورت دایره و به شكل صدفی كه در دل آن مرواریدی قرار دارد، ساخته شده و این در حالی است كه سنگ مزار مسلمانان به صورت مستطیل است. به همین خاطر حوزه هنری استان خوزستان به مسئولان اداره ارشاد شهر و شورای شهر گتوند و خانواده مرحوم امینپور پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد تغییرات در سنگ مزار داده است تا در صورت دادن جواب مثبت از سوی آنان، تغییرات لازم را با مشاركت آنها انجام دهیم.
مزار فعلی قیصرامینپور در گتوند
این اظهار نظر در حالی رخ میدهد که چندی پیش علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری نیز در سفر به شهر گتوند به مناسبت سالگرد درگذشت امینپور در سخنانی با انتقاد از ساختار سنگ مزار وی اظهار داشته بود: سنگ قبر مسلمان باید به شكل مستطیل باشد. من یك بار قیصر را در خواب دیدم كه از شكل سنگ قبرش ناراضی بود و وظیفه دارم كه این نكته را بگویم.
اما این تنها حاشیه ایجاد شده در مورد بنا و سنگ مزار مرحوم امینپور نیست. پس از فوت این شاعر نام آشنا در سن 48 سالگی و در شهر تهران، بر سر مکان دفن این شاعر بحثهایی میان اهالی فرهنگ و ادب و خانواده وی بالا گرفت و در نهایت نیز اعلام شد که بنا بر خواسته خانواده وی، پیکر او در شهر گتوند استان خوزستان به خاک سپرده خواهد شد؛ شهری از توابع شهر شوشتر و در شمال استان خوزستان.
سه سال پس از دفن امینپور در این شهر و بنا بر اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت بنای مقبره وی با طراحی حسین خسروجری و هزینهای بالغ بر 500 میلیون تومان ساخته و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهرهبرداری میرسد، اما معماری ساخت این بنا از زمان بهرهبرداری به بعد محل اعتراضاتی میشود که مهمترین آن از سوی نادر دریابان خبرنگار فقید حوزه دفاع مقدس صورت گرفت که در چند گفتگو و به استناد تصاویر اظهار داشت: این بنا از روی بنای یادبود سربازان عراقی در بصره کپیبرداری و ساخته شده است.
بنای یادبود سربازان عراقی کشته شده در جنگ تحمیلی
حسین خسروجردی، طراح این مقبره در مورد این اتهام سکوت کرد، اما وی در یکی از اظهارنظرهایی که پیش از بهرهبرداری از این بنا بیان داشته بود، گفته بود: قرار است مزار زنده یاد قیصر امین پور با طرحی نشئت گرفته از قامت سرو ساخته شود. پوسته خارجی بنا نیز با سیاهمشقهایی از اشعار قیصر با فلز و آب طلا روی دو گنبد مزار نصب میشود. سنگ مزار هم به صورت مینیمالیستی و فقط با نام و امضای قیصر خواهد بود.
با این حال زیبا اشراقی، همسر مرحوم امینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام بیاطلاعی از تقاضای تغییر بنای مزار همسرش گفت: شاید با خانواده همسرم در خوزستان صحبت شده باشد، اما با من صحبتی در این زمینه نشده و من هم اطلاعی از این ماجرا ندارم.
وی همچنین با بیان اینکه اظهار نظر در اینباره را به پس از پرس و جو از خانواده همسرش در این زمینه موکول کرد و گفت: اگر در این مورد نظر ما را خواستند، من حرفهایی در مورد آن دارم و اگر هم نظری نخواستند که هیچ.
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