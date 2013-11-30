اجرای طرح زیرگذر عابر پیاده دردیگر میادین پرتردد شهرتهران / آلودگی هوا با طرح زوج و فرد حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی، نایب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در راستای ضرورت آگاهی از اجرای پروژه ها ، تبادل اطلاعات ، انتقال مشکلات و همیاری در برون رفت از مشکلات شهر از طرح ها و پروژه های در دست افتتاح منطقه 6، بازدید کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد شهرداری منطقه ، اظهار داشت : اجرای پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر (عج) یک اقدام کاربردی و ضروری است که در جهت کاهش بار ترافیکی در سالهای اخیر اجرا شده است. طی بازدیدی که از این پروژه شد، به این نتیجه رسیدم که باید این اقدام را در سایر میادین پر تردد شهر نیز اجرا کنیم.

وی افزود : معتقدم می بایست در میدان های پرتردد و پرجمعیت از جمله میدان ولیعصر (عج)، هفت تیر، تجریش و میدان قدس که از تراکم جمعیتی بالایی برخوردارند، زیرگذر عابر پیاده احداث شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران افزود: ما باید با اخذ تدابیر و برنامه ریزی های دقیق، در رابطه با ساماندهی این میادین و عبور و مرور و تردد شهروندان مطالعه و فکر اساسی کنیم.

وی با تاکید بر این که تسریع در اجرای پروژه ها خیلی با اهمیت است، افزود: پروژه هایی که من بازدید کردم خیلی با سرعت انجام گرفته و این حسن بزرگی است، معتقدم اگر ما همراه با مردم باشیم و پروژه هایی را اجرا کنیم که مطابق خواسته و نیاز مردم باشد، بسیار موفق تر خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه جهت کاهش آلودگی هوا همه ارگانها و نهادها مسئول هستند افزود : آلودگی هوا امروز معضل و دغدغه همه شهروندان است که همت ملی میخواهد و تنها با اقدامات شهرداری کافی و قابل حل نیست .دولت، شهرداری و همه سازمانهایی که در ارتباط با ایجاد آلودگی تاثیر گذارند باید احساس مسئولیت کنن .باید باور کنند آلودگی، سلامت مردم را به خطر انداخته است، من معتقدم عزم و همت ملی می طلبد تا جلوی این موضوع بنشینم و نتیجه مثبتی بگیریم.

دوستی ادامه داد: کاهش آلودگی هوا با جلوگیری از ورود خودروها، طرح ترافیک و زوج و فرد حل نمی شود، بلکه دولت و شهرداری بخصوص وزارت صنایع باید همت کنند. هرمیزان فضای سبز، بزرگراه و تونل بسازیم جواب نمی دهد .