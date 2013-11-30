سیمای شهرهای لرستان را دریابیم/ کیفیت ساخت و ساز در گرو تعامل دستگاههای مرتبط

به گزارش خبرنگار مهر، در طول سالهای گذشته همواره یکی از دغدغه های مردم و مسئولان در شهرهای مختلف استان وضعیت سیمای شهرهای استان بوده است که متاسفانه در عمده موارد مغفول واقع شده است.

این وضعیت به گونه ای است که برخی سرمایه گذاران در ورود به استان اذعان می کنند که چهره شهرهای این استان در طول سالهای گذشته هیچ تغییری نکرده و همچنان کم توجهی به مبلمان شهری از مشکلات شهرهای استان است.

ورود استاندار لرستان برای اجرای پروژه های شهری

این مشکلات در حالی وجود دارد که استاندار جدید لرستان نیز در جلسات مختلف بر ضرورت توجه به عمران شهری و بهبود سیمای شهرهای استان تاکید کرده و حتی پیگیری این موضوع را از اولویتهای خود دانسته است.

این امر نشان می دهد که وضعیت در این حوزه به گونه ای است که استاندار لرستان علی رغم داشتن مسئولیت مدیریت اجرایی استان برای رفع مشکلات حوزه مدیریت شهری نیز ورود پیدا کرده تا بتوان در این زمینه گام های عملیاتی تری برداشت.

پیگیریهای استاندار لرستان برای انجام مطالعات مربوط به پروژه های مختلف از جمله مجتمع تفریحی "بام لرستان"، احداث تقاطع های غیر هم سطح و مبلمان شهری خرم آباد از جمله حرکت هایی است که به نظر می رسد شروعی قابل تقدیر در راستای بهبود سیمای شهرهای استان باشد.

و اما در مسیر بهبود وضعیت سیمای شهرهای لرستان دستگاههای دیگری نیز باید تعامل و همکاری لازم را داشته باشند که در این میان تعامل نظام مهندسی ساختمان و شهرداریهای استان حائز اهمیت است.

نظام مهندسی از پشتوانه قوی اجرایی برخوردار نیست

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با مهر بیان داشت: نظام مهندسی متاسفانه از پشتوانه قوی اجرایی برخوردار نیست به طوریکه مهندسان ناظر تنها می توانند تخلفات را به شهرداریها منعکس کنند و وظیفه برخورد بر عهده این نهاد قرار دارد.

صادق مریدی با تاکید بر ضرورت فعال تر شدن گشت شهرداریهای استان بیان داشت: در صورتیکه تعامل بیشتری میان نظام مهندسی و شهرداریها وجود داشته باشد شاهد استمرار تخلفات نخواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت شهرداریها بیان داشت: با توجه به حجم نزدیک به 500 هزار مترمربع ساخت و ساز در سال کار نظارت تنها از عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخته نیست و باید همه دستگاههای مرتبط با هم همکاری داشته باشند.

ضرورت استفاده از ظرفیت مهندسان شهرساز در بهبود سیمای شهری

نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان نیز در این رابطه با اشاره به عضویت 50 مهندس شهرساز در سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان عنوان کرد: از این تعداد هفت نفر دارای پروانه کار هستند و بیش از 300 دانشجوی لرستانی شهرسازی نیز در استان و دیگر شهرها مشغول به تحصیل هستند.

همت الله کمانگیر با تاکید بر استفاده از ظرفیت شهرسازان در بهبود فعالیتهای مدیریت شهری عنوان کرد: این امر می تواند به استانداردسازی ساختمان ها و فعالیت اصولی در حوزه شهرسازی کمک کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در این زمینه قوانین و بخشنامه های ابلاغی همچنان مسکوت مانده که انتظار داریم با پیگیری متولیان امر شاهد اجرایی شدن این قوانین و استفاده از ظرفیت مهندسان شهرسازی در راستای بهبود کیفیت ساخت و سازها در استان باشیم.

پیگیری برای اجرای طرح مجریان ذی صلاح توسط نظام مهندسی لرستان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان در این رابطه با یادآوری اینکه این سازمان به عنوان نهاد خصوصی بخشی از کار نظارت بر روند ساخت و سازها را بر عهده دارد اظهار داشت: هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان احداث ساختمانهای استاندارد و اصولی است.

یونس بهاروند تصریح کرد: در راستای بهبود وضعیت ساخت و سازها در استان باید همه دستگاههای مرتبط اعم از معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان همکاری و تعامل نزدیکی با هم داشته باشند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح مجریان ذی صلاح توسط نظام مهندسی لرستان بیان داشت: در این راستا استان لرستان جزء استانهایی است که همچنان در حال بررسی فرآیند اجرای این طرح است.

بهاروند معتقد است که در صورت همکاری و حمایت دستگاههای مرتبط می توان با اجرای طرح مجریان ذی صلاح از ورود افراد غیرمتخصص به حوزه ساخت و ساز جلوگیری و کیفیت احداث بناها را افزایش داد.

وی عنوان کرد: همچنین برای افزایش کیفیت ساخت و سازها باید تعامل بیشتری میان نظام مهندسی و شهرداریها وجود داشته باشد و شهرداریها نظام مهندسی ساختمان را از خود بدانند.

بهاروند تصریح کرد: عدم هماهنگی میان دستگاههای یاد شده معضلات زیادی را در حوزه ساخت و سازهای شهری به وجود خواهد آورد.

نظام مهندسی به تنهایی نمی تواند کیفیت ساخت و سازها را تضمین کند

یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان از این سازمان به عنوان یکی از پایه های اجرای مقررات ملی ساختمان یاد کرد و بیان داشت: برای ارتقا کیفیت ساخت و سازها در استان یکی از بازوهای اساسی سازمان نظام مهندسی است.

مجید جی افرام با تاکید بر ضرورت همکاری دیگر دستگاههای متولی امر در این زمینه بیان داشت: در صورتیکه این همکاری وجود نداشته باشد نظام مهندسی به تنهایی نمی تواند کیفیت ساخت و سازها را تضمین کند.

وی تصریح کرد: در این راستا ارتباط و تعامل کافی و در چهارچوب قانون مقررات ملی ساختمان میان نظام مهندسی و شهرداریها می تواند کمک شایانی به بهبود ساخت و سازها کند.

جی افرام با تاکید بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه عنوان کرد: همچنین باید نظام مهندسی به عنوان حلقه اصلی در صدور استحکام بنا دیده شود.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری میان نظام مهندسی و شهرداری ها از یک سو منجر به استحکام بناها و تامین امنیت و سلامت شهروندان می شود و از سوی دیگر نما و منظر شهرهای استان بهبود پیدا خواهد کرد.