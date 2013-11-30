117 روستا در چهار محال و بختیاری با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر شنبه در جلسه ای با اعضای شورای شهر شهرکرد اظهار داشت: شورای اسلامی شهر شهرکرد نمادی از شورای شهری و روستایی در استان است که لازم است این شوراها به برخی از مشکلات نیز رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: شوراها ناظر بر اعمال دستگاه های اجرایی هستند که باید بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

سلیمانی به بحث آب این استان اشاره کرد و یادآور شد: بحث آب در زمان خشکسالی یک معضل شناخته شده است که لازم است مدیریتی بر روی این موضوع صورت گیرد.

وی اذعان داشت: لازم است مدیریتی صحیح بر روی مصرف آب اصفهان نیز صورت گیرد تا از این طریق جلوی برخی از چالش ها گرفته شود.

سلیمانی بیان داشت: لازم است برای کاهش مصرف آب در استان اصفهان نیز فرهنگ سازی صورت گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهینه سازی در مصرف آب صنعتی، کشاورزی و شرب اصفهان ضرورت دارد.

سلیمانی یادآور شد: در حال حاضر 117 روستای این استان با تانکر آبرسانی می شود و بسیاری از دشت های این استان نیز بیابان شده اند که از مشکلات این استان به شمار می آید.

وی تاکید کرد: ما با انتقال آب موافقیم اما از طریق لوله و کاملا کارشناسانه این کار باید صورت گیرد.

سلطانی افزود: تونل های بهشت آباد و گلاب یک معضل شناخته شده است.