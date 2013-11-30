10 هزار اصله درخت در منطقه 7 شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر،مهران احمدی با اعلام این مطلب گفت: با هدف حفظ و نظارت بر حسن نگهداری فضای سبز و درختان موجود، شهرداری تهران اقدام به تهیه شناسنامه درختان و ایجاد بانک اطلاعات با روش های نوین کرده است.

وی با اشاره به شناسنامه دار شدن بیش از 4 هزار و 991 اصله درخت با بن بالای 30سانتیمتر در منطقه 7، تصریح کرد: با اجرای این پروِژه تراشه های الکترونیکی با نظارت سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران در ارتفاع 170 سانتیمتری از سطح پیاده رو مجاور، به روی درختان با محیط بن بالاتر از 30 سانتیمتر نصب شده است.

معاون شهردار منطقه 7 تاکید کرد: مطابق با دستورالعمل سازمان پارکها تعداد 50 اصله درخت از درختان بوستانهای شهروند و خیابان آریان محمودی در محله دبستان توسط خود منطقه شناسنامه دار می شوند. همچنین قرار شده تعداد درختان شناسنامه دار منطقه به 10 هزار اصله برسد.

وی خاطرنشان کرد: داخل این تراشه های الکترونیکی اطلاعاتی از قبیل نام گونه، وضعیت درخت( شادابی درخت، در حال خشک شدن، در حال سقوط و ..) ، وضعیت طوقه ( داخل جوی آب، فضای سبز، محصور در جدول و محصور سیمانی ... )، وضعیت آفتها و بیماریها و آدرس درخت قرار می گیرد.

احمدی یادآور شد: هر 6 ماه توسط پایانه جمع آوری اطلاعات، اطلاعات جدید درختان و هرگونه تغییر آن توسط این دستگاه ثبت می شود. همچنین ماهانه گزارشهایی مبنی بر شرح وضعیت درختان که اگر احتمالا دچار آسیب یا حمله آفات و بیماری ها شده اند ارائه و بررسی می شود.

به گفته معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 7 ، طرح حذف کنده ها و شاخه های خشک و خطرآفرین از سطح نواحی پنج گانه با هدف پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی برای شهروندان از ابتدای آبان ماه جاری در حال اجراست.