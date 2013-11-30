رشد 57 درصدی اهداکنندگان مستمر خون در قم/ کمبود خون نداریم

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هیچ گونه کمبود خون در استان قم مشاهده نشده است، اظهار داشت: در طول فصل پاییز اهداکنندگان مستمرخون در استان قم 57 و سه دهم درصد نسبت به کل اهداکنندگان رشد داشته و همچنین این میزان از متوسط کشوری نیز 6 درصد بیشتر بوده است.

وی بیان داشت: در این فصل هشت هزار و 190 نفر به مراکز انتقال خون استان قم مراجعه کرده اند که از این تعداد 6 هزار و 758 نفر موفق به اهدای خون شده اند.

ارسال هزار و 778 واحد خون به استان های دیگر

مدیر کل انتقال خون استان قم ابراز کرد: هزار و 778 فراورده خونی به دو استان تهران و خوزستان و 11 هزار و 35 واحد خون به مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه استان قم ارسال شده است.

الهی عنوان کرد: مراکز درمانی که نیمه کاره بوده و جدید راه اندازی شده اند، موجب ثابت و خطی شدن نیاز به خون در استان شده اند و از همشهریان خواستاریم تا در فصل سرما نیز همچون گذشته در اهدای خون مشارکت داشته باشند