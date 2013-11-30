  1. استانها
  2. قم
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

الهی به مهر خبر داد:

رشد 57 درصدی اهداکنندگان مستمر خون در قم/ کمبود خون نداریم

رشد 57 درصدی اهداکنندگان مستمر خون در قم/ کمبود خون نداریم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل انتقال خون استان قم از رشد 57 درصدی اهداکنندگان مستمر خون نسبت به کل اهداکنندگان در استان قم خبر داد.

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هیچ گونه کمبود خون در استان قم مشاهده نشده است، اظهار داشت: در طول فصل پاییز اهداکنندگان مستمرخون در استان قم 57 و سه دهم درصد نسبت به کل اهداکنندگان رشد داشته و همچنین این میزان از متوسط  کشوری نیز 6 درصد بیشتر بوده است.

وی بیان داشت: در این فصل هشت هزار و 190 نفر به مراکز انتقال خون استان قم مراجعه کرده اند که از این تعداد 6 هزار و 758 نفر موفق به اهدای خون شده اند.

ارسال هزار و 778 واحد خون به استان های دیگر

مدیر کل انتقال خون استان قم ابراز کرد: هزار و 778 فراورده خونی به دو استان تهران و خوزستان و 11 هزار و 35 واحد خون به مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه استان قم ارسال شده است.

الهی عنوان کرد: مراکز درمانی که نیمه کاره بوده و جدید راه اندازی شده اند، موجب ثابت و خطی شدن نیاز به خون در استان شده اند و از همشهریان خواستاریم تا در فصل سرما نیز همچون گذشته در اهدای خون مشارکت داشته باشند

 

 

کد مطلب 2185697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها