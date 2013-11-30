پایان مسابقات اسبدوانی هفته هفتم گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفتم این رقابت ها که جمعه در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد تعداد 50 راس اسب در 6 کورس با یکدیگر رقابت کردند که در خاتمه این نتایج به دست آمد؛

کورس اول؛ اسب های 3 ـ 4 ساله نژاد ترکمن؛ اسب آبسند (مقام اول)

کورس دوم؛ اسب های 2 ساله نژاد تروبرد داخلی، ریورکس (مقام اول)

کورس سوم؛ اسب های 2 ساله نژاد دوخون، عالم تاپ (مقام اول)

کورس چهارم؛ اسب های 3 ـ 4 ساله نژاد دوخون، هالیتا (مقام اول)

کورس پنجم؛ اسب های 3 ـ 7 ساله نژاد دوخون، کراندو (مقام اول)

کورس ششم؛ اسب های 2 ساله نژاد دوخون، گل فراز (مقام اول)

در این هفته مسابقات کورس های اول، دوم، سوم و ششم در مسافت 1000 و کورس های چهارم و پنجم در مسافت 1550 متر برگزار شد.

در خاتمه مسابقات هفته هفتم، مبلغ 262 میلیون و 200 هزار ریال نصیب سوارکاران و مالکان اسب های برتر شد.

همچنین هفته ششم این مسابقات ساعت 13 روز پنجشنبه با حضور چابکسواران کشور برگزار شد و چابکسواران با 60 راس اسب در 6 کورس ویژه اسب های ترکمن و دوخون در مسافت 1000 و 1550 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند. در خاتمه مسابقات این هفته، این اسب ها زودتر از بقیه به خط پایان رسیدند؛

کورس اول؛ اسب های 2 ساله نژاد ترکمن؛ اسب تروی قیداری (مقام اول)

کورس دوم؛ اسب های 2 ساله نژاد دوخون، الگام دژ (مقام اول)

کورس سوم؛ اسب های 2 ساله نژاد دوخون، هیجان (مقام اول)

کورس چهارم؛ اسب های 2 ساله نژاد دوخون، پلاوچی (مقام اول)

کورس پنجم؛ اسب های 3ـ4 ساله نژاد دوخون، کانیار (مقام اول)

کورس ششم؛ اسب های 3ـ5 ساله نژاد دوخون، آرتاک (مقام اول)

در پایان رقابت های این هفته، مبلغ 231 میلیون و 800 هزار ریال جایزه نقدی به چابکسواران و مالکان اسب های برتر اهدا شد.