جنبش فکری گردشگری تخصصی گیلان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده ظهر امروز در همایش تخصصی " گردشگری، تنوع‌زیستی پستانداران ایران " که به همت موسسه آموزشی پژوهشی گردشگران پایدار در سالن اجتماعات محیط زیست گیلان برگزار شد، افزود: این جنبش در اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آغاز شده است.

وی همچنین بر انجام فعالیت‌ های تخصصی گردشگری تاکید کرد و اظهارداشت: گردشگری تخصصی در سر فصل‌ فعالیت های میراث فرهنگی گیلان حاکم شده است.



سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با بیان اینکه گردشگری تخصصی در فصل گردشگری بخش خصوصی لحاظ شده است، گفت: فعالان عرصه گردشگری باید با موضوع‌ های تخصصی این بخش آشنا باشند و بر اساس آن به یک برنامه ریزی هدفمند دست یابند.



وی افزود: تکاپوی جدی تشکل های غیر دولتی و گروه های فعال دانشجویی و دانشگاهی برای ایجاد بسترهای فکری و اندیشه ورزی در حوزه گردشگری را ارزشمند و قابل تقدیر است.



علیزاده اظهارداشت: پرداختن به هر موضوعی در بخش گردشگری استان مباحث متعدد و متنوعی را به دنبال خود دارد و هر شاخه ای می تواند یک فرصت قابل اعتنا و بالقوه ای برای گیلان باشد.



وی در ادامه خواستار تداوم گردشگری تخصصی در استان شد و اذعان داشت: وقتی از اکوتوریسم سخن به میان می آید تنوع زیستی با گونه های مختلف جانوری و گیاهی، نگاه های متعددی را می تواند به خود جلب کند و بدون شک می توان در زیستگاه بی مثال حوزه جغرافیایی استان نادرترین نوع موجودات را به نظاره نشست و ساعت ها در خصوص هر کدام بحث کرد.



سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان همچنین به دلیل ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و اکوتوریسم مناطق مختلف استان، اکوتوریسم را در ردیف مهمترین فعالیت گردشگری دانست و گفت: آثار ناشی از حضور گردشگران همان‌ گونه که در معیشت مردم منطقه تاثیرگذار است می‌ تواند برای اقلیم منطقه مخرب باشد.



وی افزود: بنابراین تلاش بر اینکه حفاظت از تنوع زیستی و رویکرد اکوتوریسم که از اهداف سازمان ملل است دنبال شود اگر چه ممکن است با موضوع اقتصادی و درآمدزایی ناشی از توسعه گردشگری در تقابل باشد.



علیزاده خواستار پایه‌ گذاری نظام برنامه‌ ریزی گردشگری بدون آسیب رساندن به محیط زیست شد و یادآورشد: برگزاری همایش‌های تخصصی گردشگری در زمینه مذکور بدو شک می تواند تاثیرگذار است.



تحصیل 100 دانشجوی رشته گردشگری در دانشکده فرهنگ و هنر گیلان



رئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر گیلان نیز در این همایش از تحصیل بیش از 100 دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی جهانگردی و گردشگری در این مرکز خبر داد و گفت: گردشگری جزو رشته‌ های اصلی و تاثیرگذار این دانشکده است.



کاظم فلاحی با بیان اینکه 400 نفر دانشجوی رشته جهانگردی و گردشگری تاکنون از دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر گیلان فارغ‌ التحصیل شدند، افزود: گیلان قابلیت پذیرش دانشجو در حوزه کارشناسی ارشد جهانگردی و گردشگری را دارد.



وی در ادامه بخش‌ های عملی رشته گردشگری دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر گیلان را پروژه‌ محور دانست و اذعان داشت: هم اکنون 18 واحد از درس‌ های گردشگری به صورت عملی است.



گردشگری ابزار نرم انتقال فرهنگ است



یک استاد دانشگاه نیز در همایش تخصصی " گردشگری، تنوع‌ زیستی پستانداران ایران " با اشاره به هدف گردشگری شمال کشور برای بسیاری از مردم ایران گفت: تنوع‌ زیستی و اقلیم گیلان در جذب گردشگر مهم است.



وی همچنین حفظ محیط زیست را بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: موقعیت جغرافیایی و نقطه‌ زیستی در موضوع گردشگری اهمیت زیادی دارد.



هومن جوکار کشور ایران را نسبت به عرض جغرافیایی بسیار متنوع خواند و تصریح کرد: انبه و موز در جنوب شرق کشور تولید می‌شود و گیاهان شمال آفریقا در خوزستان رشد می‌ کند.



وی در ادامه آب‌و هوای شمال ایران را اروپایی توصیف کرد و گفت: ایران دارای اقلیم متنوع است.



این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکوتوریسم ارتفاع تنوع خاک، گیاهان و جانوران را در بر می‌ گیرد، اظهارداشت: اختلاف ارتفاع موجب تنوع گیاهان و حیوانات در طبیعت می‌ شود و ایران از این موهبت برخوردار است.



جوکار به منطقه هیرکانی شمال ایران اشاره کرد و یادآور شد: قدر این منطقه بسیار باریک را باید بدانیم.



گردشگر داخلی تمام نیاز گیلان را برآورده می‌ کند



مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی با تاکید بر اینکه گردشگر داخلی تمام نیاز گیلان را برآورده می‌کند، اظهار داشت: منطقه هیرکانی برای جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت است.



جوکار در ادامه اکوتوریسم را سفری مسئولانه خواند و بیان داشت: اکوتوریسم حافظ محیط زیست است.



وی با بیان اینکه اکوتوریسم موجب بهبود زندگی مردم محلی می‌ شود، تصریح کرد: گردشگری باید با توجه به کاربری هر منطقه تعریف شود.



مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی بر برنامه‌ ریزی تنوع‌ زیستی گردشگری در چرخه اقتصادی هر منطقه تاکید کرد و گفت: با گردشگری می‌ توان درآمد هر منطقه را به طور عادلانه توزیع کرد.



وی با اشاره به انواع اکوتوریست یادآور شد: اکوتوریست دارای هدف ویژه اکوتوریست دارای هدف عام و اکوتوریست اتفاقی انواع اکوتوریست در هر منطقه محسوب می‌ شود.



پلنگ گیلان بزرگ‌ترین پلنگ دنیا



جوکار در ادامه جانواران گیلان را دارای ویژگی منحصربه‌ فرد خواند و اظهار داشت: پلنگ گیلان بزرگ‌ ترین پلنگ دنیا از نظر درشتی اندام است.



وی همچنین به قابلیت‌ های گردشگری ایران به‌ ویژه گیلان اشاره کرد و گفت: بازار رشت موزه تنوع‌ زیستی شمال کشور محسوب می‌ شود.



این استاد دانشگاه با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی در جذب گردشگر تاثیرگذار است، تصریح کرد: گردشگری ابزار نرم برای انتقال فرهنگ است.



وی همچنین پرنده‌ نگری را از جمله قابلیت‌ های گردشگری گیلان دانست و یادآورشد: روش‌ های سنتی صید پرنده در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد و از قابلیت‌ های این استان در موضوع گردشگری باید استفاده بهینه شود.