به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پرویز" ساخته مجید برزگر در ادامه حضورهای بين المللي در هشتمین دوره جشنواره فيلم های آسيايي جوگجا - نت‌پك كه از جمعه 8 آذر تا 16 آذر ماه 1392 در اندونزي برگزار خواهد شد، در بخش مسابقه برترین های آسیا با فیلم هایی از کشور های اندونزی، بنگلادش، قزاقزستان، هند، فیلیپین، تایلند، سری لانکا و ... رقابت خواهد کرد.

این جشنواره هرساله با همكاري نت‌پك (شبكه ارتقا سينماي آسيا) برگزار می‌شود.

"پرویز" دومین فیلم سینمایی مجید برزگر است که پیش از این در جشنواره های مختلفی از جمله سن سباستین، روتردام، تسالونیکی، سائوپائولو ، ایروان و... حضور داشته و جوایزی نیز دریافت کرده است. تهیه کننده این فیلم سعید آرمند است و مجید برزگر به اتفاق حامد رجبی و بردیا یادگاری فیلمنامه آن را نوشته‌اند.

در این فیلم امین جعفری ( مدیر فیلمبرداری)، لیلا نقدی پری (طراح صحنه و لباس)، مهران ملکوتی (صدابردار)، مهدی برزگر (مدیر تولید)، الهام صالحی(طراح گریم)، جواد امامی (تدوین)، سمیرا برادری (برنامه ریز و دستیار اول کارگردان)، حمیرا نعمت الله (منشی صحنه)، احمد آقاسیانی (عکاس)، طاها ذاکر ( طراح گرافیک) و لِوون هفتوان، محمود بهروزیان، حمیرا نونهالی، ابوذر فرهادی (بازیگران) همکاری داشته اند.