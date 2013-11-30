مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان توسط مهندسان لازم اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته مناسب سازی استان در سال 92 با موضوع مناسب سازی فضاهای شهری و ضرورت اولویت بندی معابر شهری برای معلولان پیش از ظهر امروز در استانداری البرز برگزار شد.

مجید سریزدی با اشاره به موضوع جلسه اظهار داشت: با توجه به تنظیم بازبینی قوانین برای مناسب سازی در پیوست های فرهنگی و زیست محیطی، مصوبات جدید به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا در سطح استان اجرایی شود.

وی در ادامه گفت: این مصوبه ها با همکاری بهزیستی در قالب شورای فنی استان آماده خواهد شد و پس از آن به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود.

سریزدی افزود: شهرداری ها باید از صدور پروانه های اماکن عمومی که استانداردهای مناسب را برای معلولین در نظر نگرفته اند خودداری کنند.

سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز تاکید کرد: مناسب سازی اماکن و ساختمان ها با توجه به بودجه های مصوب سالانه باید در دستور کار تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات برای مناسب سازی معابر در سطح شهرها گفت: پیشنهادی که برای حوزه معاونت امور عمرانی وزارت کشور داریم این است که با تهیه و تدوین دستور العملی برای شهرداری ها، درصدی از اعتبارات سالانه خود به مناسب سازی معابر اختصاص دهند.



وی در ادامه افزود: مجوز بسیاری از فضاها و ساختمان‎های تجاری توسط شهرداری صادر می‎شود در این صورت است که شهرداری ها باید برنامه ریزی مدونی را در نظر بگیرند تا رفاه حال شهروندان معلول و جانباز رعایت شود.

سریزدی یادآور شد: در همایشی که برای شهرداران استان برگزار خواهد شد این ضرورت به عنوان یکی از محورهای اساسی همایش مدنظر قرار می گیرد.



سریزدی با اشاره به مناسب‌سازی فضا‌های عمومی و امکانات موجود در سطح شهر گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته های معلولان این است که مسئولان شهری این ضرورت را در نظر بگیرند تا آنها به تنهایی بتوانند از فضاهای شهری دیدن کنند و با کمترین مشکل رفت و آمدی مواجه شوند.

سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز تاکید کرد: در سال های گذشته اقداماتی برای مناسب‌سازی اماکن عمومی در سطح شهر صورت گرفته است ولی این اقدامات کافی نبوده است از جمله می توان به عدم تامین و تهیه لوازم جانبی برای سازمان اتوبوس رانی به منظور استفاده این قشر از جامعه اشاره کرد.



وی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته هنوز مکان‌های زیادی وجود دارد که از استاندارد‌های مناسبی برخردار نیست، و با توجه به جمعیت بالای استان البرز نیازمند کارهای عمرانی بیشتری است.

سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز در پایان گفت: با توجه به اینکه فرهنگ مناسب‌سازی در سطح شهر‌ها در بین شهروندان نهادینه نشده است معلولان با مشکلات زیادی مواجه هستند و برطرف کردن این قبیل مشکلات در دستور کار استانداری قرار دارد.