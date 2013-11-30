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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

سریزدی:

مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان توسط مهندسان لازم اجرا است

مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان توسط مهندسان لازم اجرا است

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: با توجه به اینکه در سازمان نظام مهندسی مجموعه مقررات ملی ساختمان وجود دارد مناسب سازی معابر برای معلولان برای همه مهندسان لازم اجرا خواهد شد و ضرورت اولويت بندي معابر شهري برای مناسب سازي محيط شهري به عنوان مصوبه به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته مناسب سازی استان در سال 92 با موضوع مناسب سازی فضاهای شهری و ضرورت اولویت بندی معابر شهری برای معلولان پیش از ظهر امروز در استانداری البرز برگزار شد.

مجید سریزدی با اشاره به موضوع جلسه اظهار داشت: با توجه به تنظیم بازبینی قوانین برای مناسب سازی در پیوست های فرهنگی و زیست محیطی، مصوبات جدید به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا در سطح استان اجرایی شود.

وی در ادامه گفت: این مصوبه ها با همکاری بهزیستی در قالب شورای فنی استان آماده خواهد شد و  پس از آن به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود.

سریزدی افزود: شهرداری ها باید از صدور پروانه های اماکن عمومی که استانداردهای مناسب را برای معلولین در نظر نگرفته اند خودداری کنند.

سرپرست معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز تاکید کرد: مناسب سازی اماکن و ساختمان ها با توجه به بودجه های مصوب سالانه  باید در دستور کار تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات برای مناسب سازی معابر در سطح شهرها گفت: پیشنهادی که برای حوزه معاونت امور عمرانی وزارت کشور داریم این است که با تهیه و تدوین دستور العملی برای شهرداری ها، درصدی از اعتبارات سالانه خود به مناسب سازی معابر اختصاص دهند.
 

وی در ادامه افزود: مجوز بسیاری از فضاها و ساختمانهای تجاری توسط شهرداری صادر میشود در این صورت است که شهرداری ها باید برنامه ریزی مدونی را در نظر بگیرند تا رفاه حال شهروندان معلول و جانباز رعایت شود.

سریزدی یادآور شد: در همایشی که برای شهرداران استان برگزار خواهد شد این ضرورت به عنوان یکی از محورهای اساسی همایش مدنظر قرار می گیرد.
 

سریزدی با اشاره به مناسب‌سازی فضا‌های عمومی و امکانات موجود در سطح شهر گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته های معلولان این است که مسئولان شهری این ضرورت را در نظر بگیرند تا آنها به تنهایی بتوانند از فضاهای شهری دیدن کنند و با کمترین مشکل رفت و آمدی مواجه شوند.

سرپرست معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز تاکید کرد: در سال های گذشته اقداماتی برای مناسب‌سازی اماکن عمومی در سطح شهر صورت گرفته است ولی این اقدامات کافی نبوده است از جمله می توان به عدم تامین و تهیه لوازم جانبی برای سازمان اتوبوس رانی به منظور استفاده این قشر از جامعه اشاره کرد.
 

وی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته هنوز مکان‌های زیادی وجود دارد که از استاندارد‌های مناسبی برخردار نیست، و با توجه به جمعیت بالای استان البرز نیازمند کارهای عمرانی بیشتری است.

سرپرست معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز در پایان گفت: با توجه به اینکه فرهنگ مناسب‌سازی در سطح شهر‌ها در بین شهروندان نهادینه نشده است معلولان با مشکلات زیادی مواجه هستند و برطرف کردن این قبیل مشکلات در دستور کار استانداری قرار دارد.

 

کد مطلب 2185703

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