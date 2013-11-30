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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

سرلشکر صفوی:

دفاع مقدس بنیاد فلسفه غرب را شکست داد / رژیم صهیونیستی به سمت ناپایداری استراتژیک می رود

دفاع مقدس بنیاد فلسفه غرب را شکست داد / رژیم صهیونیستی به سمت ناپایداری استراتژیک می رود

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: نظام ایران یک نظام مقتدر و پایدار است و رژیم‌های مستبد منطقه و رژیم جعلی صهیونیستی باید به فکر خود باشند که به سمت ناپایداری استرات‍ژیک می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در مراسم رونمایی از 4 کتاب منتشر شده جدید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اظهار داشت: اعتقاد من این است که بی‌توجهی، کم توجهی، اهمال و سستی در انتقال مسائل عظیم و رخدادهای عظیم فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی و معارف دفاع مقدس در انتقال نسل کنونی که بیش از 51 درصد جمعیت کشورمان را زیر 30 ساله‌ها تشکیل می‌دهند یک ظلم تاریخی است.

وی افزود: باید به آثار مکتوب، ساخت فیلم‌های ادبی، هنری، رمان‌ها، مقاله‌ها، قطع نامه‌ها، تحقیقات و پژوهش‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل ادبیات و هنر مقاومت، مهندسی جنگ، بهداری و بهداشت دفاع مقدس، رسانه‌ها، هنر، ادبیات و روان‌شناسی دفاع مقدس پرداخته شود تا شاید قدری از این ظلم تاریخی جلوگیری شود.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: درباره دفاع مقدس با اطمینان می‌گویم که تاثیر صبوری و مقاومت ملت ایران در دفع متجاوز، بزرگترین حادثه در سطح ملی، منطقه آسیا و حتی بین‌المللی است و تاثیر این حادثه عظیم نمایان است.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: آمریکایی‌ها به این دلیل مقابل ایران کوتاه می‌ آیند که ظرفیت این ملت و رهبری را می‌شناسند.

وی افزود: آمریکایی‌ها یک روز صاحب این مملکت بودند و در دوران دفاع مقدس و پس از آن قدرت نفوذ فرهنگی ایران در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها و هم چنین وزن ژئوپولتیک ما را متوجه بوده و هستند.

وی اظهار داشت: برخی عناصر داخلی متوجه نیستند که ایران در 34 سال گذشته تبدیل به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: نظام ایران یک نظام مقتدر و پایدار است و رژیم‌های مستبد منطقه و رژیم جعلی صهیونیستی باید به فکر خود باشند که به سمت ناپایداری استرات‍ژیک می‌روند.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا با اشاره به رونمایی 4 کتاب جدید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: در عصر ارتباطات و شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی هنوز کتاب و تولیدات مکتوب بالاترین ارزشمندی علمی را در مجامع علمی به خود اختصاص داده است و مرکز تحقیقات و اسناد دفاع مقدس به عنوان تنها مرکز تخصصی و معتبر علمی درباره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در سطح ملی در 32 سال گذشته 120 کتاب، 11 اطلس جنگ معتبر به زبان‌های مختلف، 44 شماره فصل نامه ارزشمند نگین و 6 پژوهش‌نامه دفاع مقدس را منتشر کرده که افتخار بزرگی برای این مرکز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بیش از 33000 نوار صوتی دفاع مقدس را که توسط بیش از صد نفر از راویان جنگ روایت شده تهیه کرده و سپاه پاسداران با یک هوشمندی خواست هم اسناد دفاع مقدس را نگه دارد و هم ضبط کند.

سرلشکر صفوی اظهار داشت: 100 راوی هم در کنار فرماندهان و هم در قرارگاه‌ها خاطرات جنگ را ضبط کردند و هم در دفترشان می‌نوشتند که 17 نفر از آن‌ها به شهادت رسیدند.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: همه اسناد، نقشه‌ها طرح‌ها و صحبت‌های شهیدان باقری، باکری، همت، زین الدین، بروجردی و دیگر رزمندگان در این مرکز ضبط شده که همه آن نوارهای صوتی را در یک سیستم پیشرفته نگه داشته که واقعا کار تخصصی است.

سرلشکر صفوی گفت: در جنگ با توجه به بمباران‌ها حفظ این اسناد کار مشکلی است.

وی افزود: از جلسات مقام معظم رهبری در دوران دفاع مقدس تا جلسات بنی صدر و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سال 62 فرمانده بوده در این مرکز ثبت شده است.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: امیدوارم این کار درباره دفاع مقدس و حماسه ملت ایران که یک عزت و آبرو و حیثیتی برای ایران و جهان اسلام تا ابد است مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس فرهنگ ساز و الهام بخش است که به دلیل حقانیت از جاودانگی و حیات دائمی برخوردار بوده و برای بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین نیز الهام بخش بوده که نمونه‌های آن را در جنگ 33 روزه و 22 روزه و پیشانی بندهای رزمندگان فلسطین که حزب الله لبنان شاهد بوده‌ایم.

سرلشکر صفوی با اشاره به شاخصه‌های دفاع مقدس گفت: تا قبل از هجوم آمریکا به افغانستان در سال 2001 و اشغال عراق در سال 2003، دفاع مقدس طولانی ترین جنگ و خسارت بارترین جنگ در نیمه دوم قرن 20 بوده است.

وی افزود: به نوشته نویسنده غربی دلیپ هیرو در کتابی با عنوان جنگ ایران و عراق طولانی ترین جنگ نگاه آن‌ها به رهبری ایران و فرماندهان دفاع مقدس که زیر 25 سال هستند بسیار خاص است.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: فرماندهانی مانند شهیدان همت، باکری، حسن باقری، همگی زیر 25 سال بودند و ما پیرمرد آن‌ها بودیم که 30 سالمان بود و کسانی مانند سردار شهید شوشتری سردار جعفر اسدی فرمانده لشکر 33 المهدی(عج)، سردار محسن رضایی، سردار شمخانی و دیگران نیز در همین حول و حوش سن داشتند.

وی تصریح کرد: این فرماندهان جوان به خاطر ایمان، تقوا، فداکاری و شجاعت بالاتری که داشتند شهید شدند ولی ما و امثال ما را نمی‌دانیم که خدا چرا نگه داشته و از کار خدا سر در نمی آوریم.

سرلشکر صفوی گفت: امام بزرگوار حدود 2 میلیون نفر داوطلب را عازم جبهه‌های جنگ کردند که به غیر از نیروهای موظف پاسدار، ارتش، ژاندارمری، شهربانی و کمیته بود.

وی افزود: بیش از 10 هزار دانشجوی داوطلب که حدود بیش از 3 هزار نفر آن‌ها شهید شدند، یک میلیون دانش آموز و 36 هزار دانش آموز شهید و در مجموع در دوران دفاع مقدس حدود 215 هزار شهید، 320 هزار جانباز و 40 هزار آزاده سرافراز داشتیم.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: از این تعداد یک و نیم میلیون نفر از جنگ برگشتند و 8 سال فرهنگ و مدیریت دفاع مقدس را درک کردند و بسیجی و فرمانده بودند اما امروزه استاد دانشگاه، معلم، شاغل در فرمانداری‌ها، کاسب یا مردم عادی هستند ولی ساخته شده‌اند.

وی تصریح کرد: 3 میلیون نفر از مردم خوزستان،‌ایلام، کرمانشاه، کردستان و سایر شهرها در جنگ آواره شده‌اند و من هنگامی که مردم خرمشهر و آبادان بدون غذا، آب و بدون خودرو از جاده آبادان به ماهشهره پیدا می‌رفتم و فقط دوستانشان را گرفته بودند گریه کردم.

وی افزود: در سوسنگرد فرماندار عراقی گذاشته بودند و به آن عل خفاتیه می‌گفتند که با دستور مقام معظم رهبری محاصره این شهر شکسته شد و یا در آذر ماه سال 60 که استان آزاد شد مردم و عشایر عرب همچنان آنجا بودند و به استقبال ما آمدند.

سرلشکر صفوی گفت: این سه میلیون نفر آواره اکثرا به شیراز، اصفهان و تهران آمدند و آثار فرهنگی در این رابطه ایجاد شد.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: از نظر سیاسی پیروزی ایران در دفاع مقدس، بنیاد فلسفه غرب را که مبتنی بر قدرت زور، تبلیغات و تسلیحات بود شکست داد و فلسفه پیروزی ایران براساس قدرت ملت‌ها و برتری ایدئولوژیک با یک رهبر خردمند، دور اندیش، شجاع، قاطع و باصلابت بود.

وی افزود: فلسفه پیروزی ما در دفاع مقدس غلبه خون بر شمشیر و فلسفه حسین بن علی(ع) در کربلا و عاشورا بود و واقعا کربلای ایران در راستای کربلای امام حسین(ع) معنا و مفهوم پیدا کرد.

کد مطلب 2185704

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