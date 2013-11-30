دفاع مقدس بنیاد فلسفه غرب را شکست داد / رژیم صهیونیستی به سمت ناپایداری استراتژیک می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در مراسم رونمایی از 4 کتاب منتشر شده جدید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اظهار داشت: اعتقاد من این است که بی‌توجهی، کم توجهی، اهمال و سستی در انتقال مسائل عظیم و رخدادهای عظیم فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی و معارف دفاع مقدس در انتقال نسل کنونی که بیش از 51 درصد جمعیت کشورمان را زیر 30 ساله‌ها تشکیل می‌دهند یک ظلم تاریخی است.

وی افزود: باید به آثار مکتوب، ساخت فیلم‌های ادبی، هنری، رمان‌ها، مقاله‌ها، قطع نامه‌ها، تحقیقات و پژوهش‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل ادبیات و هنر مقاومت، مهندسی جنگ، بهداری و بهداشت دفاع مقدس، رسانه‌ها، هنر، ادبیات و روان‌شناسی دفاع مقدس پرداخته شود تا شاید قدری از این ظلم تاریخی جلوگیری شود.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: درباره دفاع مقدس با اطمینان می‌گویم که تاثیر صبوری و مقاومت ملت ایران در دفع متجاوز، بزرگترین حادثه در سطح ملی، منطقه آسیا و حتی بین‌المللی است و تاثیر این حادثه عظیم نمایان است.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: آمریکایی‌ها به این دلیل مقابل ایران کوتاه می‌ آیند که ظرفیت این ملت و رهبری را می‌شناسند.

وی افزود: آمریکایی‌ها یک روز صاحب این مملکت بودند و در دوران دفاع مقدس و پس از آن قدرت نفوذ فرهنگی ایران در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها و هم چنین وزن ژئوپولتیک ما را متوجه بوده و هستند.

وی اظهار داشت: برخی عناصر داخلی متوجه نیستند که ایران در 34 سال گذشته تبدیل به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: نظام ایران یک نظام مقتدر و پایدار است و رژیم‌های مستبد منطقه و رژیم جعلی صهیونیستی باید به فکر خود باشند که به سمت ناپایداری استرات‍ژیک می‌روند.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا با اشاره به رونمایی 4 کتاب جدید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: در عصر ارتباطات و شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی هنوز کتاب و تولیدات مکتوب بالاترین ارزشمندی علمی را در مجامع علمی به خود اختصاص داده است و مرکز تحقیقات و اسناد دفاع مقدس به عنوان تنها مرکز تخصصی و معتبر علمی درباره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در سطح ملی در 32 سال گذشته 120 کتاب، 11 اطلس جنگ معتبر به زبان‌های مختلف، 44 شماره فصل نامه ارزشمند نگین و 6 پژوهش‌نامه دفاع مقدس را منتشر کرده که افتخار بزرگی برای این مرکز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بیش از 33000 نوار صوتی دفاع مقدس را که توسط بیش از صد نفر از راویان جنگ روایت شده تهیه کرده و سپاه پاسداران با یک هوشمندی خواست هم اسناد دفاع مقدس را نگه دارد و هم ضبط کند.

سرلشکر صفوی اظهار داشت: 100 راوی هم در کنار فرماندهان و هم در قرارگاه‌ها خاطرات جنگ را ضبط کردند و هم در دفترشان می‌نوشتند که 17 نفر از آن‌ها به شهادت رسیدند.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: همه اسناد، نقشه‌ها طرح‌ها و صحبت‌های شهیدان باقری، باکری، همت، زین الدین، بروجردی و دیگر رزمندگان در این مرکز ضبط شده که همه آن نوارهای صوتی را در یک سیستم پیشرفته نگه داشته که واقعا کار تخصصی است.

سرلشکر صفوی گفت: در جنگ با توجه به بمباران‌ها حفظ این اسناد کار مشکلی است.

وی افزود: از جلسات مقام معظم رهبری در دوران دفاع مقدس تا جلسات بنی صدر و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سال 62 فرمانده بوده در این مرکز ثبت شده است.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: امیدوارم این کار درباره دفاع مقدس و حماسه ملت ایران که یک عزت و آبرو و حیثیتی برای ایران و جهان اسلام تا ابد است مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس فرهنگ ساز و الهام بخش است که به دلیل حقانیت از جاودانگی و حیات دائمی برخوردار بوده و برای بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین نیز الهام بخش بوده که نمونه‌های آن را در جنگ 33 روزه و 22 روزه و پیشانی بندهای رزمندگان فلسطین که حزب الله لبنان شاهد بوده‌ایم.

سرلشکر صفوی با اشاره به شاخصه‌های دفاع مقدس گفت: تا قبل از هجوم آمریکا به افغانستان در سال 2001 و اشغال عراق در سال 2003، دفاع مقدس طولانی ترین جنگ و خسارت بارترین جنگ در نیمه دوم قرن 20 بوده است.

وی افزود: به نوشته نویسنده غربی دلیپ هیرو در کتابی با عنوان جنگ ایران و عراق طولانی ترین جنگ نگاه آن‌ها به رهبری ایران و فرماندهان دفاع مقدس که زیر 25 سال هستند بسیار خاص است.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: فرماندهانی مانند شهیدان همت، باکری، حسن باقری، همگی زیر 25 سال بودند و ما پیرمرد آن‌ها بودیم که 30 سالمان بود و کسانی مانند سردار شهید شوشتری سردار جعفر اسدی فرمانده لشکر 33 المهدی(عج)، سردار محسن رضایی، سردار شمخانی و دیگران نیز در همین حول و حوش سن داشتند.

وی تصریح کرد: این فرماندهان جوان به خاطر ایمان، تقوا، فداکاری و شجاعت بالاتری که داشتند شهید شدند ولی ما و امثال ما را نمی‌دانیم که خدا چرا نگه داشته و از کار خدا سر در نمی آوریم.

سرلشکر صفوی گفت: امام بزرگوار حدود 2 میلیون نفر داوطلب را عازم جبهه‌های جنگ کردند که به غیر از نیروهای موظف پاسدار، ارتش، ژاندارمری، شهربانی و کمیته بود.

وی افزود: بیش از 10 هزار دانشجوی داوطلب که حدود بیش از 3 هزار نفر آن‌ها شهید شدند، یک میلیون دانش آموز و 36 هزار دانش آموز شهید و در مجموع در دوران دفاع مقدس حدود 215 هزار شهید، 320 هزار جانباز و 40 هزار آزاده سرافراز داشتیم.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: از این تعداد یک و نیم میلیون نفر از جنگ برگشتند و 8 سال فرهنگ و مدیریت دفاع مقدس را درک کردند و بسیجی و فرمانده بودند اما امروزه استاد دانشگاه، معلم، شاغل در فرمانداری‌ها، کاسب یا مردم عادی هستند ولی ساخته شده‌اند.

وی تصریح کرد: 3 میلیون نفر از مردم خوزستان،‌ایلام، کرمانشاه، کردستان و سایر شهرها در جنگ آواره شده‌اند و من هنگامی که مردم خرمشهر و آبادان بدون غذا، آب و بدون خودرو از جاده آبادان به ماهشهره پیدا می‌رفتم و فقط دوستانشان را گرفته بودند گریه کردم.

وی افزود: در سوسنگرد فرماندار عراقی گذاشته بودند و به آن عل خفاتیه می‌گفتند که با دستور مقام معظم رهبری محاصره این شهر شکسته شد و یا در آذر ماه سال 60 که استان آزاد شد مردم و عشایر عرب همچنان آنجا بودند و به استقبال ما آمدند.

سرلشکر صفوی گفت: این سه میلیون نفر آواره اکثرا به شیراز، اصفهان و تهران آمدند و آثار فرهنگی در این رابطه ایجاد شد.

دستیار عالی و مشاور فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: از نظر سیاسی پیروزی ایران در دفاع مقدس، بنیاد فلسفه غرب را که مبتنی بر قدرت زور، تبلیغات و تسلیحات بود شکست داد و فلسفه پیروزی ایران براساس قدرت ملت‌ها و برتری ایدئولوژیک با یک رهبر خردمند، دور اندیش، شجاع، قاطع و باصلابت بود.

وی افزود: فلسفه پیروزی ما در دفاع مقدس غلبه خون بر شمشیر و فلسفه حسین بن علی(ع) در کربلا و عاشورا بود و واقعا کربلای ایران در راستای کربلای امام حسین(ع) معنا و مفهوم پیدا کرد.