مسابقات انتخابي اسكيت خراسان رضوي 22 آذر ماه برگزار مي شود/ اولين جشنواره زير 10 ساله هاي كشور

محمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: مسابقات انتخابي تيم اسكيت نونهالان خراسان رضوي با حضور تيم هاي منتخب شهرستان هاي استان در دو بخش پسران و دختران روز جمعه 22 آذر ماه سال جاري در مشهد برگزار خواهد شد.

وي افزود: از هر شهرستان يك تيم هشت نفره در بخش پسران و يك تيم هشت نفره در بخش دختران در اين دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.

دبير هيات اسكيت استان گفت: در هر كدام از تيم ها چهار بازيكن وجود دارد كه در رده هاي سني هفت، هشت، 9 و 10 ساله به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.

اولين جشنواره زير 10 ساله هاي كشور در مشهد

وي اظهار كرد: برگزيدگان اين مسابقات به عنوان تيم استان در مسابقات منطقه اي كه در آن پنج استان كشور حضور خواهند داشت شركت مي كنند.

عجم ابراز كرد: تيم برگزيده منطقه پس از كسب عنوان برتر در اولين دوره جشنواره زير 10 ساله هاي كشور در مشهد شركت خواهند كرد.

وي افزود: از طرف فدراسيون برگزاري اولين جشنواره زير 10 ساله هاي كشور به هيات اسكيت خراسان رضوي پيشنهاد شد و هيات استان نيز اين مسئله پذيرفت كه به احتمال خيلي زياد اين جشنواره كشوري در مشهد برگزار خواهد شد.

آماده برگزاري انتخابات هيات هستيم

دبير هيات اسكيت با اشاره به آمادگي هيات براي برگزاري انتخابات هيات رئيسه استان گفت: هيات اسكيت منتظر اعلام زمان انتخابات از جانب اداره كل ورزش استان است و احتمالا انتخابات در هفته جراي برگزار خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به جايگاه اسكيت خراسان رضوي در كشور بيان كرد: اسكيت خراسان رضوي در كشور از جايگاه بسيار خوبي برخوردار است.

عجم اظهار كرد: هيات اسكيت خراسان رضوي نيز در چند ساله گذشته همواره يكي از هيات هاي برگزيده استان بوده به صورتي كه اين هيات توانسته است در سال هاي 88، 90 و 91 مقام اول را در بين هيات هاي كشور بدست آورد.

وي در ادامه به حضور موفق تيم اسكيت هاكي استان در ليگ دسته يك كشور اشاره كرد و افزود: تيم اسكيت هاكي خراسان رضوي در حال حاضر در صدر جدول ليگ قرار دارد به صورتي كه شانس اول كسب جام قهرماني اين دوره از مسابقات محسوب مي شود.