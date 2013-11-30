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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

با حكم استاندار قزوين:

شهردار اسفرورین منصوب شد

شهردار اسفرورین منصوب شد

قزوین- خبرگزاری مهر: با حکم استاندار قزوین، مرتضي ململي به عنوان شهردار جدید اسفرورين منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حكم استاندار قزوين مرتضي ململي به عنوان شهردار جديد اسفرورين منصوب شد.

در حكم استاندار قزوين خطاب به ململی آمده است: با پيشنهاد شوراي اسلامي شهر اسفرورين و به استناد تبصرة  سه بند يك مادة 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي، به موجب اين حكم به مدت چهار سال به عنوان شهردار اسفرورين منصوب مي شوید.

در حکم استاندار آمده اميد است با اتكال به خداوند منان و استفاده از امكانات مادي و معنوي در راستاي پيشبرد دقيق سياستهاي عمومي دولت با همكاري متقابل مسؤلان محلي درانجام وظائف محوله و خدمت به مردم شريف شهر اسفرورين موفق باشيد.

کد مطلب 2185709

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