شهردار اسفرورین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حكم استاندار قزوين مرتضي ململي به عنوان شهردار جديد اسفرورين منصوب شد.



در حكم استاندار قزوين خطاب به ململی آمده است: با پيشنهاد شوراي اسلامي شهر اسفرورين و به استناد تبصرة سه بند يك مادة 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي، به موجب اين حكم به مدت چهار سال به عنوان شهردار اسفرورين منصوب مي شوید.



در حکم استاندار آمده اميد است با اتكال به خداوند منان و استفاده از امكانات مادي و معنوي در راستاي پيشبرد دقيق سياستهاي عمومي دولت با همكاري متقابل مسؤلان محلي درانجام وظائف محوله و خدمت به مردم شريف شهر اسفرورين موفق باشيد.