نامه تبریک انجمن فیلم کوتاه ایران به مدیرعامل انجمن سینمای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که خطاب به رئیس سازمان سینمایی حجت الله ایوبی نوشته شده، آمده است:

انتخاب شایسته جناب آقای حبیب ایل بیگی به عنوان مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران امید را در دل همه فیلمسازان فیلم کوتاه و عاشقان این عرصه زنده کرد. سپاسگزاریم که با سعه صدر و دقت نظر در طول این مدت جهت انتخاب ایشان، نظرات و درخواست فیلمسازان فیلم کوتاه را مدنظر قرار داده و تقاضای به حق ایشان را برای بهره وری این عرصه از نسیم تدبیر و امید پاسخ گفتید.



انجمن فیلم کوتاه ایران ضمن تبریک به جناب آقای حبیب ایل بیگی، امید دارد تا ایشان با استفاده از تجربیات و پتانسیل موجود در صنف و بکارگیری نظرات کارشناسانه همه دلواپسان این عرصه انجمن سینمای جوانان ایران را به مسیر اصلی و آرمانی خود بازگرداند و تعامل از دست رفته بین فیلمسازان با تجربه و سینمای جوان را احیا کند.

جناب آقای ایوبی، حسن انتخاب شما شایسته تقدیر است. بی شک توجه به فیلم کوتاه و اهتمام در جهت اعتلای آن زمینه ساز رشد فرهنگی و سربلندی سینمای ایران است.

هفته گذشته با حکم ایوبی حبیب ایل بیگی به عنوان مدیرعامل انجمن سینمای جوان انتخاب شد. پیش از این در دولت دهم هاشم میرزاخانی این پست را برعهده داشت.