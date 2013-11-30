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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

اسدی:

420 میلیون ریال به حساب ایتام دورود واریز شد

420 میلیون ریال به حساب ایتام دورود واریز شد

دورود - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دورود از واریز بالغ بر 420 میلیون ریال به حساب ایتام شهرستان دورود خبر داد.

اسد اله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه فرهنگ دستگیری از ایتام و نیازمندان و رواج طرح اکرام ایتام و همچنین حمایت های مالی از ایتام شهرستان دورود کمیته امداد این شهرستان اقدامات مطلوبی انجام داده است.

وی افزود: در این راستا بالغ بر 420 میلیون و 270 هزار ریال طی آبان ماه سال جاری به حساب ایتام واریز شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دورود با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 409 نفر از حامیان و خیرین نیکوکار با کمیته امداد شهرستان دورود همکاری دارند افزود: این حامیان سرپرستی 689 نفر از ایتام این شهرستان را برعهده دارند.

اسدی در پایان با اشاره به اینکه این تعداد یتیم زیر 18 سال هستند اظهار امیدواری کرد که با تلاش های کمیته امداد این شهرستان و خیرین نیکوکار مابقی ایتام نیز از حمایت خیرین نیکوکار بهره مند شوند.

کد مطلب 2185723

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