145 مددجوی کمیته امداد دلفان از خدمات درمانی بهره مند هستند

محمد میرزا عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان دلفان در راستای حمایت های مالی از بیماران خاص و ارائه خدمات بهتر به مددجویان اقدامات خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تعداد 145 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان دلفان از خدمات درمانی این نهاد بهره مند هستند.

عبدلی عنوان کرد: طی سالجاری در این زمینه بالغ بر107 میلیون و 907 هزار ریال هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دلفان در ادامه این خدمات را شامل هزينه خدمات درماني ويژه شامل پرداخت فرانشيز، هزينه سفر و اقامت، تفاوت تعرفه، تهيه لوازم و تجهيزات پزشكي مورد نياز، هزينه كفن و دفن بيماران فوتي، اياب و ذهاب، لوازم و تجهيزات توانبخشي و .. عنوان کرد.