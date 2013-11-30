چاپ 6 کتاب توسط موسسه بوستان کتاب

مهدی محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب هزار گوهر نبوی اثر علیرضا یزدی و محمدرضا انصاری محلاتی می باشد که به چاپ چهارم رسیده و نویسندگان آن سخنان پیامبر گرامی اسلام را در چهار بخش اعتقادات، عبادات، اخلاق و دنیا بیان کرده اند.

وی بیان داشت: کتاب فرهنگ نامه غدیر نوشته جواد محدثی می باشد و در آن در قالب یک فرهنگ الفبایی، عمده ترین دانستنی های مرتبط با غدیر، اهل بیت (ع)، شیعه، امام علی (ع) و ولایت مطالبی ذکر شده است.

کارشناس بازاریابی ارتباط با مراکز علمی بوستان کتاب عنوان کرد: همچنین این کتاب معارف و اعتقادات شیعه در زمینه امامت، ولایت و غدیر برای شیعیان و پیروان اهل بیت (ع) بیان کرده است.

کتاب ردپای خوشید به چاپ هفتم رسید

وی افزود: کتاب رد پای خورشید، امام حسین(ع) از ولادت تا شهادت نوشته مهدی محدثی بوده که به چاپ هفتم رسیده است و در دو فصل از ولایت تا امامت امام حسین (ع) و از امامت تا شهادت اباعبد الله الحسین(ع) مطالب عنوان شده است.

محدثی یادآور شد: در بخشی از این کتاب آمده است: آن چه تاریکی‌ها را می‌زداید، ظلمت را در هم می‌شکند و به همه چیز و همه کس قابلیت دیده شدن می‌دهد، نور و روشنایی است؛ خورشید منبع عظیم این روشنایی است که پس از پایان شبی سیاه، با طلوع نویدبخش خود، صبحی سپید را به هستی هدیه می‌کند... .

کارشناس بازاریابی ارتباط با مراکز علمی بوستان کتاب ابراز کرد: کتاب آلبوم عاشورا نوشته محبوبه زارع است که به چاپ پنجم رسیده و در آن مجموعه پنجاه برداشت نو از کامل ترین خانواده خلقت، حضرت فاطمه زهرا (س) بیان شده است.

وی بیان کرد: کتاب "امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در روایات" اثر مهدی اکبرنژاد است و نویسنده آن مهم ترین روایت ها و توصیف شخصیت امامان حسن (ع) و حسین (ع) را با ذکر روایات تفسیری و غیرتفسیری بیان کرده است.

محدثی عنوان کرد: کتاب عباس بن علی (ع)، نوشته جواد محدثی است که به چاپ ششم رسیده و در آن شخصیت و فداکاری های حضرت ابالفضل العباس (ع) به تصویر کشیده شده است.