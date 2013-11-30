گزارش اقتصادی رئیس جمهور را نخواندم/ درخواست کمیسیون کشاورزی از رئیس جمهور

هدایت الله میرمرادزهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به ضرورت توجه دولت به حمایت از تولید و بخش کشاورزی در لایحه بودجه 93 گفت: نباید اجازه دهیم واردات بی رویه محصولات کشاورزی به تولیداتی داخلی کشور لطمه وراد کند، باید تدبیری اندیشیده شود تا محصولات کشاورزی تولید داخل به مصرف رسیده و مازاد آن نیز صادر شود؛ واردات محصولات کشاورزی منحصر به مواقع ضروری و کمبود در این حوزه شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای تقویت و توسعه تولیدات داخلی برنامه ریزی انجام شود، افزود: اگر غیر از این باشد باید منتظر باشیم تا در آینده ای نزدیک کشور تمام استعدادهای خود از جمله کشاورزان زحمت کش و بی ادعا را در تولید محصولات استراتژیک از دست بدهد و این اتفاق جز ضربه زدن به تولید داخلی چیز دیگری نمی تواند باشد.

نماینده مردم سراوان با اشاره به اینکه وزرات کشاورزی و سایر سازمان های تابعه باید به عرصه تولید و افزایش انگیزه در تولیدکنندگان کمک کنند، ادامه داد: اگر عرصه تولید داخلی به صورت کج دار و مریز مورد توجه قرار گرفته و چشممان به واردات باشد، نمی توانیم حماسه اقتصادی که مورد تاکید رهبری است را رقم بزنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تحقق حماسه اقتصادی نیازمند غنی شدن در حوزه اقتصادی است که این امر مستلزم تامین منابع و جلوگیری از رانت خواری و دلالی کسانی است که درپی دستیابی به ثروت یک شبه به تولید داخل لطمه وارد می کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شعار دولت حمایت از تولیدات داخلی برای جلوگیری از وابستگی است، افزود: این امر نیازمند تامین منابع مالی قوی است، دولت در لایحه بودجه سال 93 منابع حمایتی از بخش کشاورزی، منابع طبیعی و شیلاتی را نسبت به سالهای گذشته بیشتر و بهتر منظور کند.

میرمرادزهی ادامه داد: اگر مانند لایحه بودجه سالهای گذشته مسئله کشاورزی در اولویت پنجم یا ششم قرار گیرد، کشاورزان با مشکلات جدی مواجه خواهند بود؛ باید علاوه بر اینکه وابستگی به بودجه نفت کاهش یابد سیاست گذاری های امام راحل و مقام معظم رهبری که کشاورزی را محور استقلاب دانستند را مورد توجه ویژه قرار دهیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: درخصوص حمایت از تولید داخلی جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طی امضای نامه ای به رئیس جمهور خواستار توقف واردات بی رویه میوه به کشور شدند که امیدواریم در این خصوص عملکرد مؤثر و جدی از سوی دولت مشاهده شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ارزیابی خود از گزارش مکتوب 100 روزه رئیس جمهور در حوزه اقتصادی و بخش کشاورزی گفت: هنوز این گزارش را مطالعه نکردم اما از آنجا که رئیس جمهور تاکید کردند که بر حمایت از تولید توجه ویژه ای خواهند داشت و این مسئله را در شعارهای انتخاباتی خود نیز مورد تاکید قرار دادند، معتقد هستم که آقای روحانی با تدبیر عمل کرده و بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را به طور جدی مورد حمایت قرار خواهد داد.