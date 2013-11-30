همایش سه ساله های حسینی در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شهادت غریبانه حضرت رقیه(س) در شام و به یاد دختر سه ساله امام حسین(ع)، همایش سه ساله های حسینی در آستان مقدس امامزاده زید ابوالحسن(ع) ورامین برگزار می شود.

در این مراسم دختران دو تا سه ساله با حضور در این آستان مقدس و با چادر همنوا با دختر سه ساله امام حسین(ع) اشک ماتم ریخته و عزاداری می کنند.

دبیر همایش سه ساله های حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امامزاده زیدابوالحسن(ع) در شهرستان ورامین مانند نگینی درخشان می درخشد و حقیقتا امروز به یک قطب فرهنگی و مذهبی در دیار 15 خرداد بدل شده است.

یوسف تاجیک اسماعیلی افزود: برای اولین بار همایش سه ساله های حسینی در آستان مقدس امامزاده زید ابوالحسن(ع) برگزار خواهد شد که در این مراسم دختران سه ساله با چادر و به یاد مظلومیت و غربت حضرت رقیه(س) حضور پیدا می کنند.

وی ادامه داد: چندی پیش همایش شیرخوارگان حسینی در این آستان برگزار شد که با استقبال کم نظیر مردم ورامین مواجه گردید و ما را ترغیب به برگزاری همایش سه ساله های حسینی کرد.

مسئول آستان امامزاده زید ابوالحسن(ع) ورامین اضافه کرد: امروز انجام کار فرهنگی و مذهبی بر روی جوانان و نوجوانان باید از سنین کودکی آغاز شود و برگزاری چنین همایش هایی قطعا در رشد فکری و فرهنگی کودکان جامعه اثر بخش خواهد بود.

تاجیک اسماعیلی عنوان داشت: همایش سه ساله های حسینی روز جمعه 15 آذرماه از ساعت 15 در آستان مقدس امامزاده زید ابوالحسن(ع) برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: در این مراسم حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به ایراد سخن خواهند پرداخت و حاج سید هاشم حسینی و دیگر مادحین اهل بیت عصمت و طهارت در رثای سه ساله امام حسین(ع) نوحه سرایی خواهند کرد.

این مسئول تأکید کرد: این آستان مقدس در طول سال فعال بوده و در مناسبت های مختلف برنامه های فرهنگی و مذهبی را اجرایی می کند.

تاجیک اسماعیلی یادآور شد: در 15 شب اول محرم در آستان مقدس امامزاده زید ابوالحسن(ع) مراسم سخنرانی و عزاداری برپا گردید و در شام غریبان سید و سالار شهیدان نیز مردم ورامین به سوی این آستان واجب التعظیم آمدند و به عزاداری و سوگواری پرداختند.

گفتنی است امامزاده زید ابوالحسن (ع) از نوادگان امام سجاد(ع) و دارای شجرنامه قطعی می باشد و به عنوان یک نگین درخشان در آسمان ورامین می درخشد و پدر بزرگ این امامزاده واجب التعظیم، امامزاده عبدالله و پدر ایشان امامزاده علی در جعفر آباد جنگل هستند و فرزند ایشان نیز امامزاده هادی (ع) است که در جواد آباد مدفون است.