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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

بحرینی:

شبکه برق هزار روستای لرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شد

شبکه برق هزار روستای لرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان از اجرای شبکه کابل خودنگهدار در هزار روستای این استان خبر داد.

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح "بعثت" به منظور جایگزینی کابلهای خودنگهدار به جای شبکه های سیم مسی در استان لرستان اجرایی شد.

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح حدود سه هزار کیلومتر از شبکه های مسی برق استان به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان با اشاره به اجرای این طرح در سطح روستاهای استان یادآور شد: لرستان دارای دو هزار و 545 روستای برقدار است که تاکنون شبکه برق هزار روستای استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

بحرینی با بیان اینکه اجرای طرح تبدیل شبکه مسی برق روستاها به کابل خودنگهدار همچنان استمرار دارد یادآور شد: با توجه به توپوگرافی کوهستانی لرستان و دارا بودن مناطق صعب العبور اجرای کابلهای خودنگهدار می تواند به پایداری شبکه برق روستاها کمک کند.

وی جلوگیری از تحویل برق مطمئن به مشترکین، جلوگیری و کاهش خاموشیها، مدیریت کردن اموال شرکت برق، کاهش تلفات برق، جلوگیری از سرقت سیم های برق و جمع آوری انشعابهای غیر مجاز را از مزایای اجرای کابلهای خودنگهدار عنوان کرد.

کد مطلب 2185752

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