به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد وزیری فرد قبل از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه قم برگزار شد بیان کرد: پژوهش امری دیربازده است که فرصتی طولانی برای به ثمر نشستن نیاز دارد و در نخستین قدم‌ها یک جریان مصرفی است تا به بازده برسد و تبدیل به جریان تولیدی شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه قم نیز اقدامات پژوهشی بسیاری طی امسال انجام شده است که نتیجه آن را باید در سالهای بعد مشاهده کرد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه در دانشگاه‌ها که باید یک جریان مصرفی تبدیل به جریان تولیدی شود وضعیت دانشگاه قم در امر پژوهش دارای شرایط خاصی است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم بیان کرد: در دانشگاه قم همانند دیگر دانشگاه‌ها در گذشته برای امر پژوهش بودجه‌ای اختصاص می‌یافته و بعد از انجام پژوهش نتایجی به همراه داشته است اما اکنون دانشگاه قم باید بودجه‌های پژوهشی خود را از طریق پژوهش تامین کند که این امر نیازمند بردباری بسیار است.

وی گفت: برای تبدیل جریان مصرفی به خط تولید باید با موسسات، کارخانه‌ها و بخش‌های دیگر در انجام اقدامات پژوهشی همکاری داشت و اکنون در حال شناسایی موسساتی که به امر پژوهشی می‌پردازند هستیم که در صورتی که به نتیجه برسد یک جریان تولیدی و پژوهشی به ثمر خواهد نشست.

حجت السلام وزیری فرد بیان کرد: دانشگاه قم با بسیاری از موسسات تفاهم نامه امضا کرده است تا پس از امضای تفاهم نامه مذاکرات آغاز و قرار دادها امضا شود و نتایج خوبی برای دانشگاه‌ها و کشور حاصل کند.

وی با بیان اینکه نگاه دانشگاه قم به امر پژوهش باید کشوری و ملی باشد تا بتواند بخشی از دردهای مملکت را درمان سازد، گفت: مرکز رشد دانشگاه قم محصولاتی را ارائه داده است که در نمایشگاه هفته پژوهش عرضه خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم گفت: در مسیر پژوهش در دانشگاه قم آزمایشگاه فیزیک دمای فوق سرد راه اندازی شده است زیرا برای توسعه پژوهش باید کارگاه ها و آزمایشگاه تاسیس و آن‌هایی که تاسیس شده است نیز تجهیز شوند.

انتشار 33 کتاب در امر پژوهش

وی تصریح کرد: در امر پژوهش دانشگاه قم به انتشار کتاب در زمینه های مختلف پرداخته و به کتابخانه ها و بازار ارسال شده است که این کتاب ها می تواند منشا تحقیقات و پژوهش های بیشتر قرار گیرد.

حجت السلام وزیری فرد با بیان اینکه تاکنون 33 کتاب در امر پژوهش توسط دانشگاه قم انتشار یافته است، اضافه کرد: از کتاب‌های منتشر شده توسط دانشگاه قم بخش قابل توجهی مربوط به الهیات و حقوق بوده است.

وی گفت: تشکیل کارگاه‌های آموزشی از دیگر مسائل پایه‌ای و زیربنایی برای انجام تحقیقات در زمینه علوم انسانی است که در این زمینه باید اقدامات تحقیقی دقیق تری توسط دانشجویان و اساتید انجام گیرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم بیان کرد: در هفته پژوهش در مراسمی که به همین مناسبت در دانشگاه قم برگزار می‌شود از پژوهشگران برتر تجلیل خواهد شد.

