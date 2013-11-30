یادواره شهدای کارمند و کارگر ازنا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبداله بنیادی از اساتید حوزه علمیه شهرستان ازنا ظهر شنبه در مراسم یادواره 29 شهید دانشجو، کارمند و کارگر شهرستان ازنا گفت: ولایت پذیری و اطاعت از فرمان امام خمینی (ره) و ولی فقیه یکی از مهمترین موضوعات وصیت نامه های شهدا است.
وی افزود: در بررسی حجم زیادی از وصیت نامه های شهدا واژه های امام حسین(ع)، حضرت زهرا (س)، امام عصر(عج) و امام خمینی(ره) پر تکرارترین واژه ها بوده اند.
حجت الاسلام بنیادی با بیان اینکه توسل به ائمه اطهار و به ویژه امام حسین(ع) عامل تحول معنوی است اظهار داشت: شهادت بالاترین هنر و مرتبه انسانی است.
در ادامه این مراسم که با مداحی و سینه زنی همراه بود، محمد حسین صوفی از ایثارگران دفاع مقدس با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به بیان خاطراتی از ایثارگری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس پرداخت.
بنا بر این گزارش شهرستان ازنا 455 شهید گرانقدر تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.
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