26 کشته و زخمی در خشونت های عراق/بازداشت یک عامل انتحاری در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: در اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در منطقه المحمودیه درجنوب بغداد سه نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع از حضور نیروهای امنیتی در محل حادثه و وارد شدن خسارات به تعدادی از خودروها در این منطقه خبر داد.

منابع نظامی عراقی افزودند: افراد مسلح صبح امروز منزل یک نظامی با درجه سروان را در منطقه الوحده در مدائن در جنوب بغداد منفجر کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع افزودند: این منزل هنگام وقوع انفجار خالی از سکنه بوده است.

یک منبع نزدیک به وزارت کشور عراق از درگیری مسلحانه میان دو گروه شبه نظامی در جنوب شرق بغداد و زخمی شدن سه نفر از طرفین خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین اعلام کردند: انفجار بمب در مراسم تشییع در گورستان یکنجه در نود کیلومتری شرق تکریت سبب کشته شدن یکی از تشییع کنندگان و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق بیان کرد: در اثر درگیری های مسلحانه میان دو گروه شبه نظامی در منطقه الشعله در شمال غرب بغداد یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

منابع نظامی عراقی اعلام کردند: شهروندان عراقی ظهر امروز به وقت محلی موفق به بازداشت یک عامل انتحاری قبل از اینکه موفق به منفجر کردن خود در داخل یکی از بازارهای تجاری در منطقه حافظ القاضی در مرکز بغداد شود، شدند.

این منابع بیان کردند: شهروندان عوامل انتحاری را به نیروهای پلیس تحویل دادند و این فرد برای بازجویی به مراکز امنیتی برده شد.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: چهار گلوله خمپاره به مرکز وابسته به ارتش عراق در غرب الرمادی اصابت کرد که تلفاتی به دنبال نداشت.

منابع امنیتی از کشف مواد منفجره و مهمات در مدائن در جنوب بغداد خبر دادند.

در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده کنار جاده ای در جنوب غرب کرکوک چهار نظامی زخمی شد.