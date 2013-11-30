گفتگوی تلفنی کری و اوغلو/ایران و سوریه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع دیپلماتیک آگاه اعلام کردند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با احمد داود اوغلو همتای ترکی خود تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو بحران سوریه و برنامه هسته ای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کری در این گفتگو به اقدامات واشنگتن در قبال برنامه هسته ای ایران طی 6 ماه آتی اشاره ای کوتاه کرد. اوغلو نیز همتای آمریکایی خود را در جریان سفر اخیرش به تهران قرار داد.

نشست ژنو و فراهم کردن مقدمات آن از دیگر محورهای گفتگو در صحبت های تلفنی کری و اوغلو بود. وزیر امور خارجه ترکیه از آمادگی کشورش برای دستیابی به توافقنامه صلح در سوریه به هر طریق ممکن خبر داد.