به گزارش خبرگزاری مهر، این داور آرژانتینی در جریان برگزاری دیدار تیم‌های فرانسه و ایتالیا در رقابتهای جام جهانی 2006، زین الدین زیدان را به دلیل ضربه سر به سینه "مارکو ماتراتزی" از زمین اخراج کرد. در آن بازی پس از اینکه کاپیتان تیم فوتبال فرانسه از سوی مدافع آتزوری تحریک شد، اقدام به انجام عمل خشونت آمیز کرد که الیزوندو داور مسابقه دست به جیب شد و کارت قرمز به بازیکن خاطی نشان داد.

تیم فوتبال فرانسه با یک یار کمتر موفق شد تا دو وقت تلف شده هم پیش برود و در آنجا بازی را در ضربات پنالتی واگذار کرد و این ایتالیا بود که قهرمان جهان شد.

"اوراسیو الیزوندو" در خصوص این صحنه اظهار داشت: زیدان بازیکن تاثیرگذار تیم ملی فوتبال فرانسه بود و نیز بهترین بازیکن جهان. اما من وی را اخراج کردم. اخراج زیدان کار دشواری است اما کسی نمی‌تواند درستی این تشخیص را زیر سوال ببرد.

داور بازنشسته آرژانتینی در ادامه اظهار داشت: از آن زمان تا به حال هفت سال گشذته و همه درباره آن صحنه از من می‌پرسند. آن یک اتفاق مهم بود اما مهم‌ترین تصمیم دوران قضاوتم نبوده است.