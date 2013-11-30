به گزارش خبرگزاری مهر، كامبيز درمبخش در اين ديدار با ابراز خوشحالي از اينكه يک مدير دولتي بعد از سالها در رويدادهاي هنري شركت ميكند، گفت: در واقع اين كملطفي ديگر مسئولان بود كه تاكنون توجهي به اين بخش نداشتند و اميدواريم اين رويكرد معاونت جديد امور هنري در آينده ادامه داشته باشد.
درمبخش درباره نمايشگاهاش گفت: اين نمايشگاه شامل 47 اثر رنگی و ادامه مجموعه "دلقکها" است که 30 سال است روی آن کار میکنم. سوژه اصلی این کارها دلقکها هستند. دلقکهایی که به صورت رنگی و لطیف طراحی شدهاند و هدفشان القای حس خنده و شادی به مخاطب است. در واقع تم اصلی نمایشگاه پانتومیم روی کاغذ شادی است. دلقکها پیامآور شادی و خنده در جامعه هستند. امروز جای خالی شادی و خنده در جامعه احساس میشود و مردم به احساس خوب بیشتر از همیشه نیاز دارند. هنرمندان میتوانند با هنر خود این حس را به آنها منتقل کنند و در شاد شدنشان سهم داشته باشند.
درمبخش با بيان اينكه اين آثار بر روي جلد بزرگترين و معروفترين مجلات اروپا چاپ شدهاند، گفت: اين آثار زمان و مكان ندارند و حتي افراد بيسواد نيز ميتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند. اين كارها اغلب رنگي هستند و تعداد زيادي از آنها پيش از اين توسط موزه هنرهاي معاصر و مجموعه صبا خريداري شدهاند. البته تعدادي از اين آثار نيز در 2 ماه اخير كشيده شدهاند كه امروز به نمايش در ميآيند.
وی درباره توجه مديران دولتي به هنرهاي تجسمي گفت: ما هنرمندان اميد داريم و معتقدم بايد صبر كرد. تاكنون به هنرهاي تجسمي خصوصا به نقاشي و مجسمهسازي نسبت به هنرهاي ديگر مانند سينما كمتوجهي شده است. لطفي كه قرار است شامل حال هنرمندان شود بايد عادلانه تقسيم شود. در فرانسه دولت به هنرمندان به صورت رايگان آتليه ميدهد، حتي بسياري از ايرانيهاي فعال در اين كشور نيز از اين امكان بهرهمند هستند. اين در حالي است كه در ايران اغلب هنرمندان جايي براي نقاشي ندارند و در فضاي كم منزل خود كار ميكنند.
این هنرمند عرصه تجسمی با بيان اينكه مواد اوليه و ابزار كار براي هنرمندان اين حوزه افزايش قيمت زيادي داشته است، گفت: بسياري از هنرمندان حتي قادر به خريد اين ابزار نيستند و كار نميكنند. به همين دليل اين استعدادها هدر ميروند. بايد امكاني فراهم شود تا هنرمندان بتوانند اين ابزار را ارزانتر تهيه كنند.
درمبخش كه معتقد است اغلب هنرمندان فضايي براي نمايش عمومي آثار خود يا برگزاري كارگاههاي هنري ندارند، گفت: اين همه فرهنگسرا با ابعاد مختلف وجود دارد كه در اختيار قرار دادن فضاي محدودي از آنها نيز ميتواند مشكل هنرمندان در اين بخش را حل كند كه اميدواريم معاون امور هنري در اين زمينه مذاكراتي را با شهرداري انجام دهد.
معاون امور هنري وزير ارشاد نيز با بيان اينكه هميشه آثار درمبخش را دنبال ميكرده، اين نمايشگاه را تفكر برانگيز و خلاقانه ارزيابي كرد.
نمایشگاه پانتومیم روی کاغذ روز جمعه 8 آذرماه در گالری سیحون افتتاح شد و تا 20 آذرماه از ساعت 11 تا 19 ادامه خواهد داشت.
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