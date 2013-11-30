تکمیل پروژه هاي اثرگذار همدان معطل اعتبار/ساخت موزه منطقه غرب كشور در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرماني مطلق ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال هاي گذشته پروژه هاي مختلفي در شهرستان همدان به بهره برداري رسيد كه هر كدام از آنها موجب توسعه شهرستان همدان در بخش هاي مختلف شده است.

وي با اشاره به پروژه هاي بهره برداري شده در شهرستان همدان، اظهار داشت: از جمله اين پروژه ها مي توان به سالن ورزشي انقلاب، بيمارستان فرشچيان، ورزشگاه 15 هزار نفره ، سالن شهيد آويني، باغ موزه دفاع مقدس، پل فرهنگيان، افتتاح چند مجموعه ورزشي در مريانج و سالن صخره نوردي اشاره كرد.

قهرماني مطلق در ادامه به بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب همدان اشاره كرد و بيان داشت: با بهره برداري از اين تصفيه خانه بسیاری از مشكلات تامين آب همدان براي مصارف صنعتي و كشاورزي حل شد.

افتتاح تله كابين گنج نامه، پيست اسكي، يادمان عين القضات و شهربازي در گردشگري همدان موثر است

فرماندار همدان در ادامه سخنانش به افتتاح پروژه هايي مانند تقاطع غير همسطح در شهر همدان و تطويل باند فرودگاه همدان اشاره كرد و ابراز داشت: تله كابين گنج نامه، پيست اسكي، يادمان عين القضات و شهر بازي تعدادي از پروژه هايي بود كه با افتتاح آنها توسعه اي در بخش گردشگري همدان انجام شده است.

قهرماني مطلق ادامه داد: تعدادي از پروژه ها هنوز تكميل نشده اما از پيشرفت فيزيكي بالايي برخوردار بوده كه از جمله آن مي توان به اجرای خوابگاه دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا با پنج و هشت دهم ميليارد تومان اعتبار، ساختمان غذا و دارو با 900 ميليون تومان اعتبار، پتروشيمي هگمتانه با 95 درصد پيشرفت فيزيكي و صرف 60 ميليارد تومان اعتبار اشاره كرد.

وي با اشاره به بهره برداري از سالن همايش دانشگاه علوم پزشكي همدان اظهار داشت: بيش از سه ميليارد تومان براي اين سالن هزينه شده و بسياري از همايش هاي كشوري در اين سالن قابل برگزاري است.

فرماندار همدان با بيان اينكه براي خوابگاه دانشجويي 400 نفره علوم پزشكي پنج و نيم ميليارد تومان هزينه شده است، ابراز داشت: تالار قرآن همدان پروژه اي بود كه تاكنون 15 ميليارد تومان براي آن هزينه شده و از پيشرفت 95 درصدي برخوردار است.

قهرماني مطلق با بيان اينكه براي دانشكده دارو سازي همدان شش و چهار دهم ميليارد تومان هزينه شده و اين دانشكده پيشرفت 92 درصدي دارد، افزود: مسجد دانشگاه بوعلي در حال احداث بوده و يك پروژه با پیشرفت فیزیکی 90 درصدي است و اجرای شهرك فن آوري نيز با شش ميليارد تومان هزينه از پيشرفت 90 درصدي برخور دار است.

فرماندار همدان در ادامه سخنانش به تكميل پروژه بيمارستان قلب فرشچيان اشاره كرد و بيان داشت: اين بيمارستان كه با كمك خيرين و دولت ساخته شده يك پروژه 30 ميليارد توماني بوده كه تاكنون 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و با حل شدن مسئله تجهيز آن، قابل بهره برداري است.

قهرماني مطلق با بيان اينكه بيمارستان قلب فرشچيان تا پايان سال به بهره برداري مي رسد، اظهار داشت: اين بيمارستان يك بيمارستان فوق تخصصي است كه با بهره برداري از اين پروژه بسياري از مشكلات درماني شهر وندان حل مي شود.

وي در ادامه به اجرای پروژه مجتمع فرهنگي شهيد حبيب مظاهري در مريانج اشاره كرد و بيان داشت: اين پروژه از پیشرفت فیزیکی 85 درصدي برخوردار بوده وتا كنون براي آن يك ميليارد و 500 ميليون تومان براي آن هزينه شده است.

سالن ورزش بانوان همدان براي تكميل سه ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

قهرماني مطلق به صرف هزينه اي سه و نيم ميلياردي براي ساخت سالن ورزشي بانوان همدان اشاره كرد و بيان داشت: اين سالن براي تكميل سه ميليارد تومان اعتبار نياز داشته كه يك ميليارد آن در جلسه شوراي برنامه ريزي به تصويب رسيده كه با اين هزينه مي تواند به بهره برداري برسد.

وي با اشاره به اينكه با بهره برداري از اين پروژه بانوان همداني مي توانند در اين سالن به ورزش بپردازند، بيان داشت: با توجه به ضرورت آموزش هتل داري در همدان مركز هتل داري در راستاي توسعه گردشگري همدان با اعتباري بيش از دو و نيم ميليارد تومان 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و براي اتمام كار به يك ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

فرماندار همدان در ادامه به برخي پروژه هاي اثر گذار در شهرستان همدان اشاره كرد و گفت: اجرای پروژه كنار گذر غربي و شرقي همدان بسيار ضروري است و پروژه راه آهن تهران - همدان كه بحث ريل گذاري آن به دليل كمبود ريل با وقفه روبرو شد و 50 كيلومتر آن ريل كذاري شده بهمراه ايستگاه تشكيلاتي راه آهن كه اجرای آن آغاز شده و در سال 93 بهره برداري مي رسد از اثرگذارترین طرحهای عمرانی همدان كه نيازمند تامين اعتبار هستند.

قهرماني مطلق به پروژه اثر گذار و مهم احداث تقاطع غير همسطح آيت الله نجفي همدان اشاره كرد و بيان داشت: اين پروژه براي شهر همدان يك پروژه اثر گذار محسوب شده و اخيرا براي تسریع در اجرای آن دو ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته است.

اعطاي 10 ميليارد تومان اعتبار براي اجرای مصلاي شهر همدان

وي به تطويل باند فرودگاه همدان اشاره كرد و اذعان داشت: ساختمان تكنيكال بلاك و ترمينال حجاج این فرودگاه هنوز كامل نشده و مصلاي شهر همدان نيز از پروژه هايي است كه اجرای سریعتر آن از سوي امام جمعه همدان در حال پيگيري است و 10 ميليارد تومان به آن تخصيص يافته است.

فرماندار همدان به ساخت موزه منطقه غرب كشور در همدان اشاره كرد و بيان داشت: از ديگر پروژه ها مي توان به مركز سوانح سوختگي همدان اشاره كرد كه با پيشرفت 90 درصد در بيمارستان بعثت همدان ساخته شده است.

قهرماني مطلق ادامه داد: تعدادي از اين پروژه ها كه پيشرفت 80 درصد به بالا دارند با تخصيص اعتبار و بودجه تا پايان سال 92 به بهره برداري مي رسند.

فرماندار همدان به پروژه هاي مهر ماندگار در شهرستان همدان اشاره كرد و بيان داشت: از جمله اين پروژه ها مجتمع فرهنگي ورزشي ايثار شهر همدان است كه فاز اول آن به بهره برداري رسيده و قسمت تجهيزات آن مرتبط با جانبازان بوده كه اميدواريم به زودي به اتمام برسد.

قهرماني مطلق از اتمام ساخت دانشكده دارو سازي همدان كه جزو پروژه هاي مهر ماندگار بود، خبر داد و ابراز داشت: تكمبل بيمارستان قلب، تكميل مركز سوانح و سوختگي بيمارستان بعثت،احداث راه آهن همدان تهران، تطويل باند فرودگاه همدان، ساختمان برج مراقبت و تكنيكال بلاك و گازرساني به 96 روستا از جمله پروژه هاي مهر ماندگار در شهرستان همدان بوده است.

وي با بيان اينكه آب رساني به شهر همدان از جمله پروژه مهر ماندگار بوده است، اظهار داشت: تصفيه خانه فاضلاب همدان و سالن ورزشي چند منظوره بانوان همدان نيز از جمله پروژه هاي مهر ماندگار در شهرستان همدان هستند.

فرماندار همدان در مورد مسكن مهر در شهرستان همدان گفت:انجام كار بزرگ سخت بوده و هر كار بزرگي نيز داراي ايراداتي بوده و در مورد مسكن مهر نيز همينطور است و با توجه به بزرگي اين كار مسلما داراي ايراداتي نيز هست.

25 هزار واحد مسکونی در همدان ساخته شده است

قهرماني مطلق با بيان اينكه براي شهرستان همدان 25 هزار واحد مسكوني ساخته شده است، ابراز داشت: طبيعي بوده كه در ساخت 25 هزار واحد مسكن مهر نيز ايراداتي وجود داشته و كمي ها و كاستي هايي نيز به چشم بخورد.

وي با بيان اينكه افراد با كمترين آورده در مسكن مهر صاحب خانه شدند، بيان داشت: سقف آورده افراد در مسكن مهر 25 ميليون تومان بوده و كسي بالاي 25 ميليون تومان پرداخت نكرده است.

فرماندار همدان با بيان اينكه در سال 89، 507 واحد از مسكن مهر در همدان به بهره برداري رسيده است، ابراز داشت: در سال 90، نيز چهار هزار و 51 واحد به بهره برداري رسيد كه شامل مسكن مهر و واحد هاي مقاوم سازي روستايي و هم واحد هاي مسكوني فرسوده همدان كه از دولت تهسيلات دريافت كردند.

قهرماني مطلق ادامه داد: در سال 1391 پنج هزار و 868 واحد در سه قالب مسكن روستاييريال مسكن مهر و بافت فرسوده به افتتاح رسيد.

وي بيان داشت: امسال نيز با پيگيري هاي انجام شده در دي ماه پنج هزار و 182 واحد و اسفند ماه هزار و 31 واحد به بهره برداري مي رسد كه در مجموع شش هزار و 213 واحد از مسكن مهر، بافت فرسوده و مسكن روستايي در شهرستان همدان افتتاح مي شود.

فرماندار همدان با اشاره به اينكه در برخي از اين واحد ها با توجه به بعد مسافت مشكلاتي از نظر فضاي سبز وجود دارد، اظهار داشت: البته براي برخي از آنها مسجد، مدرسه و مجتمع آموزشي و زمين براي ايجاد كلانتري و ايستگاه گاز و ايستگاه مخابرات و يا خانه بهداشت در اختيار واحد ها قرار داده شده است.

قهرماني مطلق گفت: در شهرستان همدان 13 هزار و 626 واحد مسكن مهر شامل شهر هاي زيز 25 هزار نفر و خود مالكي و تعاوني ها و تفاهم نامه سه جانبه وجود دارد.

وي با بيان اينكه در بحث مقاوم سازي خانه هاي روستايي ده هزار مسكن در شهرستان همدان بهره برداري شده است، بيان داشت: بيش از سه هزار واحد نيز در بافت فرسوده در حال بهره برداري بوده كه در مجموع به 25 هزار واحد مسكوني بهسازي و نوسازي شده است.