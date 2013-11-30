دبیر جشنواره رسانه های سلامت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر بهداشت خطاب به دكتر زارع نژاد، آمده است: نظر به تعهد و تجارب جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان دبير جشنواره رسانه هاي سلامت منصوب مي شويد.
از جنابعالي انتظار دارم با توجه به اهميت و نقش رسانه هاي مختلف در آموزش، فرهنگ سازي و ارتقاي سطح سلامت جامعه و با بهره گيري از توان تخصصي و كارشناسي حوزه هاي مرتبط نسبت به برنامه ريزي براي اجراي موارد ذيل اقدام نماييد.
- تشكيل دبيرخانه دائمي جشنواره هاي رسانه هاي سلامت
- برگزاري جشنواره، متناسب با جامعه هدف، شاخه ها و بخش هاي مختلف فرهنگي و هنري
- بهره گيري از مشاركت نويسندگان، جامعه هنري و اصحاب رسانه در توليد محصولات فاخر در حوزه سلامت
- برنامه ريزي براي حضور گسترده توليدات داخلي و بين المللي در حوزه سلامت
- بسترسازي براي بهره برداري بهينه از آثار دريافتي در ارتقاي فرهنگ سلامت
اميد است با اتكال به خداوند متعال در انجام شايسته وظايف با رعايت قانون مداري موفق باشيد
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