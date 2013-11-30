حمایت از سرمایه گذاری لازمه توسعه شهرستان اهر/ تسهیل روند دریافت مجوزها در کمترین زمان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی شنبه در بازدید از طرح های در دست اجرای شهرک صنعتی اهر با بیان این مطلب اظهار داشت: توجه به امر اشتغال و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف کشاورزی، صنایع تبدیلی، معدن و گردشگری یکی از مهمترین اولویت های شهرستان در سالجاری است..

وی از آمادگی فرمانداری اهر برای تسهیل در امور و ارائه تسهیلات لازم برای متقاضیان خبر داد و گفت: با تدابیر اندیشیده شده و نیز حمایت مدیرعامل شرکت های صنعتی استان بسیاری از زیرساختهای لازم از جمله برق، گاز، جاده های ارتباطی، روشنایی، تلفن و سایر امکانات مورد نیاز در شهرک صنعتی اهر تأمین شده و آمادگی تحویل زمین مناسب به سرمایه گذاران دراین شهرک هستیم.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر افزود: تفاهم نامه های مهمی در ایجاد طرح های تولیدی و صنعتی در اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در سال 90 به امضا رسید که طرح بزرگ قند رافینری ، مجتمع صنایع تبدیلی، سورتینگ و سردخانه، طرح تولیدی رب گوجه و پوره سیب، مجتمع تولید ادوات کشاورزی از جمله این تفاهم نامه های در دست اجرا هستند.

فرماندار شهرستان اهر در ادامه خاطرنشان کرد: احداث پنج واحد سردخانه، تولید آهک هیدراته، مس انجرد، فاز دوم معدن مس مزرعه، تولید گیاهان دارویی، مجتمع های کشاورزی و گلخانه ای از دیگر طرح های در دست اجرا با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان اهر می باشد.

این مقام مسئول در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تسهیل سرمایه گذاری در اهر نیز گفت: راه اندازی دفتر کارآفرینی و ستاد جذب سرمایه گذاری در محل فرمانداری اهر در جهت تسهیل در امور مراجعین از ابتکارات این فرمانداری در حمایت از کارآفرینان بوده و کارشناسان ذیربط دراین زمینه آماده مشاوره و همراهی با سرمایه گذاران می باشند.

وی، در پایان تصریح کرد: جهت تسهیل بیشتر در فعالیت های سرمایه گذاری، با با ادارات و نهادهای مرتبط با سرمایه گذاری در پروسه اداری هماهنگی های لازم صورت گرفته و مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن اعطاء می شود تا کارآفرینان بتوانند به دور از دغدغه کاری اداری پیگیر امورات سرمایه گذاری خود باشد.