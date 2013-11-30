برگزاری جشنواره عکس" نگاه نو" معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره عکس با عنوان "جشنواره ی عکس نگاه نو" که برای اولین بار در کشور برگزار می شود به منظور گرامی داشت روز جهانی معلولان و با هدف انعکاس توانمندی های آنها برگزار می شود.

مدیر اولین جشنواره سراسری عکس نگاه نو ضمن تشکر از هیات داوری از همکاری ﮐﺎوس ﺻﺎدﻗﻠو، ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻨﺎل زاده، ﻓﺮهاد ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮی صمیمانه تشکر کرد.

ﺳﯿﺪاﮐﺒﺮﺣﺴﯿﻨﯽ افزود: ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﻪ همت ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ همکاری ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه بهداﺷﺘﯽ ﻓﯿﺮوز و اداره ﻓﺮهنگ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن اﯾﺮان (irantavana.com) و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﮑﺲ ﭼﯿﻠﯿﮏ (chiilick.com) ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺧﺒﺎر، اﻃﻼﻋﯿﻪ ها و همچنین ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ی این جشنواره را ﺑﺮعهده دارﻧﺪ.

دبیر برگزاری این نمایشگاه به پیک توانا گفت: در این نمایشگاه تعداد زیادی عکس به دست ما رسیده که 92 قطعه از این عکس ها از 57 عکاس در نمایشگاه عکس به نمایش در خواهند آمد.

اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه در دو ﻣﺤﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻒ: ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﮫﺎی ﻓﺮهنگی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻠﻮﻻن و ب: ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﮫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن، به این ترتیب اعلام شده است:

ﻣﺎزﯾﺎر اﺳﺪی، ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮی، اﻣﯿﺪ اﻣﯿﺪواری، داوود اﯾﺰدﭘﻨﺎه، ﻓﺮهاد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی، ﺳﯿﺪه راﺣﻠﻪ ﺑﺎﻗﺮی، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮی، اﮐﺮم ﺑﺨﺘﯿﺎری، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺮﻧﻮ، اﺑﻮذر ﺑﺬری درﯾﺎﺳﺮی، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎور، ﺟﺎوﯾﺪ ﺗﻔﻀﻠﯽ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻌﻔﺮی، رﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ، ﯾﻮﻧﺲ ﺟﻠﻔﺎﯾﯽ آذر، ﺳﺎﺳﺎن ﺟﻮادﻧﯿﺎ، ﻣهدی ﺣﺎﺟﯽ وﻧﺪ، ﻣﯿﻼد ﺣﺪادﯾﺎن، ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ زاده، ﺳﯿﺪﺻﺎدق ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﯿﺪری، شهرزاد رﻋﺒﯽ، ﻋﻄﺎ رﻧﺠﺒﺮزﯾﺪاﻧﻠﻮ، زﯾﻨﺐ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻧﻮﯾﺪ رﯾﺤﺎﻧﯽ، ﻣﺠﯿﺪ زﯾﻨﺎل زاده، ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﮐﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﺳﺠﺎدی، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻮداﭼﯽ، اﻣﯿﻦ ﺷﻔﯿﻘﯽ، اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﻮﯾﻪ، ﺣﺴﻦ ﻃﺎهری، ﻣهدی ﻃﺎهری، داوود ﻋﺎﻣﺮی، ﻣهدی ﻋﺒﺎﺳﯽ، رﺣﻤﺖ ﻋﺒﺪﯾﺎﻧﯽ، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮی ﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺷهیر، ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺘﺤﯽ، اﻣﯿﺮ ﻗﺎدری، ﻓﺎﺋﺰه ﻗﺎدری ﻓﺮد، ﺳهیل ﻗﻨﺒﺮزاده، ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺸﻤﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎم ﺷﺎد، ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺻﺎدق ﮐﻮﯾﺮزاده ﮔﻞ ﺧﻄﻤﯽ، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻠﯽ، مهران ﻣﺎﻓﯽ ﺑﺮدﺑﺎر، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺎرﻓﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺣﺪ، ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ، اﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮی، هادی ﻧﻌﻤﺘﯽ، هیوا ﻧﻘﺸﯽ، ﺣﻤﯿﺪ وﻓﺎﺋﯽ ﻣﻼﻣﺤﻮد.

پری چگینی همچنین گفت: موضوعات عکاسی شده در این نمایشگاه در دو ﻣﺤﻮر اﻟﻒ: ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﮫﺎی ﻓﺮهنگی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻠﻮﻻن و ب: ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی های ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن بوده اند.

وی همچنین افزود: این نمایشگاه از 9 تا 12 آذر و در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود و علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روز ه به آدرس: تهران، خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد، فرهنگسرای خاوران، "نمایشگاه عکس نگاه نو" مراجعه کنند.