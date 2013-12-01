به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان درباره اقدامات 100 روز نخست دولت یازدهم در بخش آب و آبفا گفت: راه اندازی سامانه کنترل متمرکز کیفیت آب در تمامي شهرها و روستاهای تحت پوشش برای اولین بار در سطح کشورهای خاورمیانه صورت گرفته است.

وزير نيرو با اشاره به رئوس برخي از اقدامات انجام شده در بخش آب و آب و فاضلاب كشور در 100 روز ابتدايي دولت يازدهم اظهار داشت: برخي از مهم ترين اقدامات انجام شده اين صنعت در اين مدت شامل برنامه ریزی لازم برای تامین آب کلانشهرهای بحران دار، جذب 50 میلیون یورو اعتبارات بانک توسعه اسلامی، تاسیس 5 آب شیرین کن در روستاهای هرمزگان به روش BOO با سرمایه گذاری بخش خصوصی، دریافت اولین وام از بانک اکو جهت طرح شبکه آبیاری سیازاخ به میزان 18 میلیون یورو و مواردی از این دست است.

چیت چیان از افزایش بيش از 180 هزار مشترک آب در کشور خبر داد و گفت: از اين میزان 132 هزار و 500 مشترک شهری و 48 هزار و 200 مشترک روستایی است. وي از جمله برخي ديگر از اقدامات انجام شده را افزایش تعداد مشترکین خدمات فاضلاب به تعداد 52 هزار 150 مشترک، توسعه خطوط انتقال آب به میزان 237 کیلومتر شهری و 390 کیلومتر روستایی، توسعه شبکه توزیع آب به میزان 540 کیلومتر شهری و 605 کیلومتر روستایی و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب به میزان 424 کیلومتر دانست.

وی به راه اندازی سامانه کنترل متمرکز کیفیت آب در کلیه شهرها و روستاهای تحت پوشش برای اولین بار در سطح کشورهای خاورمیانه اشاره كرد و انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای ایجاد تاسیسات فاضلاب در تهران و سیرجان جمعا به مبلغ 9 هزار و 700 میلیارد ریال با سرمایه گذاری غیردولتی را از جمله ديگر اقدامات خواند.

وزیر نیرو ادامه داد: برنامه ریزی هاي لازم برای تحت پوشش قراردادن روستاهای بالای 20 خانوار با اولویت اتمام 924 مجتمع آبرسانی روستایی با جمعیت بیش از 8 میلیون نفر نيز صورت گرفته است. چیت چیان به جذب 50 میلیون یورو اعتبارات بانک توسعه اسلامی اشاره كرد و گفت: ميزان 147 میلیون یورو وام بانک توسعه اسلامی برای فاضلاب 6 شهراستان فارس و موثر شدن 167 میلیون یورو وام برای فاضلاب تهران و بیرجند نيز تصويب شده است.

چیت چیان با اشاره به تشكيل كارگروه نجات درياچه اروميه گفت: برگزاري 5 جلسه رسمی كارگروه اصلي و 4 جلسه كارگروه های فني - تخصصي و نيز برگزاري همايش يكروزه هم‌انديشي راهكارهاي اجرايي نجات درياچه اروميه در دانشگاه تهران با حضور حدود 200 نفر از كارشناسان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، اساتيد دانشگاه، مؤسسه‌هاي مردم‌ نهاد دوست‌ دار محيط زيست و ... و ارائه مصوبه پيشنهادي به هيئت دولت در زمينه ساختار ستاد احياي درياچه اروميه، مجري طرح و ارائه راهکارهای مشخص اجرایی و تائید و ابلاغ آن توسط هئیت دولت از جمله ديگر اقدامات است.

وی اظهار داشت: برگزاري دو جلسه شوراي عالي آب در راستاي انجام هماهنگي‌هاي فرابخشي در بخش آب و ارائه گزارش درخصوص بحران‌هاي بخش آب و آبفا از ديگر اقدامات صورت گرفته در 10 روز ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید است.

وزير نيرو افزود: سرمايه‌گذاري در بخش آب و فاضلاب به روشBOT در طرح‌هاي تصفيه‌خانه آب رشت، مهاباد و سلماس به ارزش مجموع دو هزار و 487 ميليارد ريال و طرح‌هاي تصفيه‌خانه فاضلاب آبيک و محمودآباد در استان قزوين و ايوان در استان ايلام به ارزش مجموع 733 ميليارد ريال قراردادهاي لازم امضا شده و قرارداد بيع متقابل ايجاد تاسيسات تصفيه فاضلاب منطقه 22 تهران با شهرداري در جهت استفاده از پتانسيل بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بخش آب و آبفا نیز نهايي شده است.

چیت چیان اظهارداشت: تدوین دستورالعمل تامین آب صنایع کوچک از طریق تغییر کاربری مصارف کشاورزی به صنعت در راستای سیاست های توسعه کسب و کار در دولت یازدهم از ديگر موارد مهمي است كه مي توان به آن اشاره كرد.

وی همچنين از بهره برداری 3 سد جديد فرخی قائن در استان خراسان جنوبی، سد رودبال داراب در استان فارس و ماشکیدا (علیا) در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. وزير نيرو اولویت بندی طرح های اجرائی در خصوص احداث سدها و شبکه آبیاری و زهکشی، دریافت اولین وام از بانک اکو جهت طرح شبکه آبیاری سیازاخ به میزان 18 میلیون یورو و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان با استفاده از تسهیلات فایناس چین را از جمله دیگر اقدامات انجام شده در طي صد روز نخست دولت يازدهم دانست.