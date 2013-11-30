آمادگی بیمارستان نورافشار برای ارائه خدمات درمانی به جانبازان شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رامین کردی با اشاره به بازدید هیئت پزشکی بنیاد شهید به همراه پروفسور اشتانسل، فوق تخصص ریه از آلمان از بیمارستان فوق‌تخصصی نورافشار، گفت: هدف از بازدید این هیئت پزشکی آشنایی با توانمندی‌های کادر پزشکی و بررسی امکانات و تجهیزات تخصصی بیمارستان نورافشار برای ارجاع جانبازان شیمیایی ریوی به این بیمارستان بود.

وی با اشاره به اینکه امکانات، تجهیزات و قابلیتهای تخصصی و پزشکی بیمارستان نورافشار مورد تایید اعضای هیئت بازدیدکننده قرار گرفت، اظهار کرد: بیمارستان نورافشار به عنوان نخستین بیمارستان فوق‌تخصصی بازتوانی، پزشکی و ورزشی خاورمیانه آمادگی دارد تا در بخش بازتوانی به جانبازان هم خدمات درمانی مورد نیاز را ارایه دهد.