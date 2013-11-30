لزوم توسعه فضای مطالعه کتابخانه های عمومی در لاهیجان / تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز ضرورتی اجتناب ناپذیر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اکبری ظهر شنبه در جمع مسئولان لاهیجان ضمن بیان اهداف و عملکرد کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان در یکسال گذشته، افزود: فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه به درستی ترویج شود.

وی ضمن قرائت بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کتابداران کتابخانه های عمومی کشور، فعالیت ها و خدمات جدید کتابخانه های عمومی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت نهاد کتابخانه های عمومی عنوان و بر ضرورت رسیدن به این اهداف در کشور تاکید کرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی لاهیجان برگزاری مسابقات کتابخوانی آنلاین از طریق سامانه اینترنتی www.booki.ir را یکی از جلوه های مجازی ترویج فرهنگ مطالعه مفید یاد کرد و گفت: نهاد کتابخانه های عمومی امروز ضمن ورود به بحث توسعه کتابخوانی در کشور از فضای مجازی نیز حداکثر بهره برداری در این حوزه را کرده است.

وی همچنین تشکیل کانون های ادبی نقد آثار فاخر، شعر و نیز همکاری با سایر دستگاه های فرهنگی را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد و بر گسترش این همکاری ها در آینده نیز تاکید کرد.

اکبری در ادامه جانمایی نخستین ایستگاه مطالعه کتاب در شعبه مرکزی بانک ملی این شهرستان را نمادی از همکاری کتابخانه های عمومی و یک نهاد غیر مرتبط با کتابخانه ها عنوان کرد و اظهارداشت: با استقرار نخستین ایستگاه مطالعه در یک نهاد مالی و اعتباری،عمومی بودن کتابخانه ها به عنوان یک بخش تاثیرگزار در جامعه را به اثبات رساندیم.

وی همچنین با اشاره به کمبود فضا در کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان خواستار مساعدت مسئولان ذیربط و خیران شهرستان در جهت توسعه فضای کتابخانه های عمومی این شهرستان شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی لاهیجان خیران کتابخانه ساز و حامی کتابخانه ها را ظرفیتی عظیم در این بخش توصیف کرد و از تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز در آینده نزدیک خبر داد.