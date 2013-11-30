۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

گزارش روزانه بورس؛

ارزش بورس تهران از 408هزارمیلیارد تومان گذشت

یک میلیارد و 181 میلیون برگه سهم به ارزش 4 هزار و 913 میلیارد ریال، امروز شنبه در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز نبه بورس اوراق بهادار تهران 1.7 درصد بازدهی برای سرمایه گذاران به ثبت رسید. در نتیجه داد و ستدهای روز جاری بازار سهام رکوردزنی های این بازار ادامه یافت و شاخص کل با رشدی هزار و 442 واحدی توانست رکورد جدیدی را ثبت کند.

بورس تهران در اولین روز کاری هفته شاهد رشد دسته جمعی متغیرها بودند. به این ترتیب که علاوه بر صعود 1442 واحدی شاخص و قرار گرفتن این متغیر در عدد 83 هزار و 872، ارزش بازار نیز از مرز 408 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

علاوه بر این، حجم و ارزش معاملات نیز در این روز قابل توجه بود. به این ترتیب که یک میلیارد و 181 میلیون برگه سهم به ارزش 4 هزار و 913 میلیارد ریال در 123 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

شاخص صنعت هزار و 172 واحد بالا رفت و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب هزار و 190 و دو هزار و 138 واحد رشد کردند. نمادهای هلدینگ خلیج فارس، هلیدنگ پارسیان، گل گهر، چادرملو، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری امید و بانک پاسارگاد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.

همچنین در روز شنبه گروه مالی در صدر جدول برترین گروه های صنعت قرار گرفت. پس از آن گروه بانک ها و در رتبه سوم گروه شیمیایی نشست. سنگین ترین صف های فروش نیز متعلق به نمادهای کشیرانی، سرمایه گذاری صنعت نفت، لیزینگ رایان سایپا، فرآورده های نسوز آذر، داروسازی امین، پتروشیمی شیراز و قند ثابت بود.

